© Foto: Andrej Sokolow/dpa

Der erfahrene US-Trader Ed Ponsi sieht bei der Aktie des KI-Chip-Riesen Nvidia deutliches Potenzial - pünktlich zur mit Spannung erwarteten Quartalsbilanz am 28. Mai. Der erfahrene US-Trader Ed Ponsi sieht bei der Aktie des KI-Chip-Riesen Nvidia deutliches Potenzial - pünktlich zur mit Spannung erwarteten Quartalsbilanz am 28. Mai. Analysten rechnen mit einem Gewinn von 83?Cent je Aktie bei einem Umsatz von 43,28?Milliarden US-Dollar. 2023 explodierte der Kurs: Plus 238 Prozent. 2024 legte Nvidia weitere 171 Prozent zu. Doch in diesem Jahr der Dämpfer: Bislang liegt die Aktie rund 17 Prozent im Minus - und hinkt damit dem Gesamtmarkt hinterher. Der Druck wuchs ab Januar, als der chinesische …