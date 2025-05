Die SBC Medical Group Holdings Incorporated (NASDAQ: SBC, "SBC Medical" oder "Unternehmen"), ein weltweit tätiger Eigner, Betreiber und Anbieter von Management-Services und Produkten für kosmetische Behandlungszentren, hat heute seine Finanzergebnisse für das am 31. März 2025 abgeschlossene Quartal veröffentlicht.

Highlights des ersten Quartals 2025

Der Gesamtumsatz belief sich auf 47 Millionen US-Dollar ein Rückgang von 14 im Vergleich zum Vorjahr.

1 EBITDA und EBITDA-Marge sind nicht GAAP-konforme Finanzkennzahlen. Weitere Informationen zu nicht GAAP-konformen Finanzkennzahlen finden Sie im Abschnitt "Verwendung von Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen" und in der Tabelle "Ungeprüfte Überleitung der GAAP- und Nicht-GAAP-Ergebnisse".

2 Die Gesamtzahl der Kunden berücksichtigt die Kunden der SBC-Markenkliniken, der Rize Clinic und der Gorilla Clinic, jedoch nicht die Kunden der AHH Clinics.

3 Die Gesamtzahl der Kunden schließt die Kunden der SBC-Markenkliniken, der Rize Clinic und der Gorilla Clinic ein, jedoch nicht die Kunden der AHH Clinics, ausgenommen kostenlose Beratungsgespräche.

Yoshiyuki Aikawa, Chairman und Chief Executive Officer bei SBC Medical, erklärt: "SBC bereitet sich intensiv auf eine strategische Expansion vor, indem es seine Plattform verbessert, seine Rentabilitätsstruktur optimiert und sein Geschäft durch überarbeitete Preisstrategien und die Anpassung an eine veränderte Marktdynamik stabilisiert. Erfreulicherweise konnten wir im ersten Quartal 2025 eine zunehmende Expansion des Geschäftsbereichs Medical Corporations (MCs) in unseren Segmenten Franchising, Beschaffung und Vermietung verbuchen, da die weltweite Nachfrage nach ästhetisch-medizinischen Dienstleistungen weiter anstieg. Der Umsatzrückgang im Quartal lässt sich überwiegend auf die Einstellung unseres Personalvermittlungsgeschäfts und die Veräußerung von Sky Net Academy ("SNA") und SBC Kijimadaira Resort ("Kijimadaira") zurückführen. Im Zuge dieser Umstellung verbesserte sich die Betriebsmarge von 45 im ersten Quartal 2024 auf 51 im ersten Quartal 2025. Darüber hinaus stieg der Nettogewinn der SBC Medical Group im Vergleich zum Vorjahr um 15 %, wodurch die Stärke der Umstellung unseres Geschäftsmodells und dessen Umsetzung einmal mehr bestätigt wurde. Mit Blick nach vorn bleiben wir zuversichtlich, ein skalierbares Franchise-Modell aufzubauen, unsere Expansion auf nationalen und internationalen Märkten zu beschleunigen und einen langfristigen Mehrwert für unsere Aktionäre zu schaffen und das Unternehmen so zu positionieren, dass es künftige Chancen optimal wahrnehmen kann."

Finanzergebnisse für das erste Quartal 2025

Der Gesamtumsatz belief sich auf 47 Millionen US-Dollar. Dies entspricht einem Rückgang von 14 gegenüber dem Vorjahr, der die negativen Folgen der Einstellung des Personaldienstleistungsgeschäfts und der Veräußerung von Tochtergesellschaften widerspiegelt, die teilweise durch die stärkere Nachfrage nach medizinischen Verbrauchsmaterialien und Medizintechnik im Zuge der Expansion von Medical Corporations kompensiert wurden.

Der Nettogewinn für das am 31. März 2025 abgeschlossene Quartal belief sich auf 22 Millionen US-Dollar, nach 19 Millionen US-Dollar im gleichen Zeitraum des Jahres 2024. Dieser Anstieg ist zum Großteil auf einen Sonderertrag im Zusammenhang mit der Fälligkeit einer Lebensversicherung zurückzuführen.

Das EBITDA belief sich auf 25 Millionen US-Dollar ein Rückgang von 3 gegenüber dem Vorjahr, hauptsächlich aufgrund gesunkener Umsätze nach der Einstellung des Personaldienstleistungsgeschäfts und der Entkonsolidierung von SNA und Kijimadaira.

Informationen zu SBC Medical

SBC Medical mit Hauptsitz in Irvine, Kalifornien, und Tokio, Japan, besitzt und bietet Managementdienstleistungen und Produkte für kosmetische Behandlungszentren an. Das Unternehmen konzentriert sich in erster Linie auf die Bereitstellung umfassender Managementdienstleistungen für Franchise-Kliniken, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Werbe- und Marketingbedürfnisse auf verschiedenen Plattformen (z. B. Social-Media-Netzwerke), Personalmanagement (z. B. Rekrutierung und Schulung), Buchung von Reservierungen für Kunden von Franchise-Kliniken, Unterstützung bei der Vermietung von Wohnungen für Franchise-Mitarbeiter und der Anmietung von Einrichtungen, Bau und Design von Franchise-Kliniken, Beschaffung von medizinischen Geräten und medizinischen Verbrauchsmaterialien (Wiederverkauf), Bereitstellung von Kosmetikprodukten an Franchise-Kliniken zum Wiederverkauf an Klinikkunden, Lizenzierung der Nutzung von zum Patent angemeldeten und nicht patentierten medizinischen Technologien, Nutzung von Markenzeichen und Marken, IT-Softwarelösungen (einschließlich, aber nicht beschränkt auf medizinische Fernberatungen), Verwaltung des Kundenprämienprogramms der Franchise-Klinik (Kundenbindungspunkteprogramm) und Zahlungsmittel für die Franchise-Kliniken.

Weitere Informationen unter https://sbc-holdings.com/.

Verwendung von Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen

Das Unternehmen verwendet Nicht-GAAP-Kennzahlen wie EBITDA zur Bewertung seiner Betriebsergebnisse und für finanzielle und operative Entscheidungsfindungen. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass die Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen dazu beitragen, zugrunde liegende Trends in seinem Geschäft zu erkennen. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass die nicht GAAP-konformen Finanzkennzahlen nützliche Informationen über die Betriebsergebnisse des Unternehmens liefern, das allgemeine Verständnis der vergangenen Leistung und der Zukunftsaussichten des Unternehmens verbessern und eine bessere Sichtbarkeit in Bezug auf die wichtigsten Kennzahlen ermöglichen, die von der Unternehmensleitung bei ihren finanziellen und operativen Entscheidungen verwendet werden.

Die nicht GAAP-konformen Finanzkennzahlen sind nicht nach US-GAAP definiert und werden nicht in Übereinstimmung mit US-GAAP dargestellt. Die Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen sind als Analyseinstrumente nur begrenzt tauglich, und bei der Beurteilung der Betriebsleistung, des Cashflows oder der Liquidität des Unternehmens sollten Investoren sie nicht isoliert oder als Ersatz für den Nettoverlust, den Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit oder andere konsolidierte Gewinn- und Verlustrechnungen und Cashflow-Daten, die gemäß US-GAAP erstellt wurden, betrachten.

Das Unternehmen mildert diese Einschränkungen ab, indem es die Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen mit den am ehesten vergleichbaren US-GAAP-Leistungskennzahlen abgleicht, die alle bei der Bewertung der Unternehmensleistung berücksichtigt werden sollten.

Weitere Informationen zu den Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen finden Sie in der Tabelle mit der Überschrift "Ungeprüfte Überleitungen von GAAP- und Nicht-GAAP-Ergebnissen".

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind weder historische Fakten noch Aussagen über den aktuellen Stand, sondern geben lediglich die Einschätzung des Unternehmens hinsichtlich zukünftiger Ereignisse und Leistungen wieder, von denen viele naturgemäß mit Unsicherheiten behaftet sind und außerhalb des Einflussbereichs des Unternehmens liegen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die aktuellen Einschätzungen des Unternehmens unter anderem hinsichtlich seiner finanziellen Leistungsfähigkeit, der Umsatz- und Gewinnentwicklung, der Geschäftsaussichten und -chancen sowie der Kapitalverwendungspläne und Liquidität wider. In einigen Fällen können zukunftsgerichtete Aussagen anhand von Begriffen wie "könnte", "sollte", "erwartet", "geht davon aus", "beabsichtigt", "schätzt", "glaubt", "plant", "prognostiziert", "voraussichtlich", "potenziell" oder "hofft" oder der Verneinung dieser Begriffe oder ähnlicher Wörter erkannt werden. Das Unternehmen fordert die Lesenden auf, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, da diese nur zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung gültig sind und verschiedenen Risiken, Unwägbarkeiten, Annahmen oder Änderungen der Rahmenbedingungen unterliegen, die schwer vorhersehbar oder quantifizierbar sind. Die zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen des Managements und stellen keine Garantien für zukünftige Ergebnisse dar. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, um Änderungen seiner Erwartungen oder der Ereignisse, Bedingungen oder Umstände, auf denen diese Aussagen basieren, zu berücksichtigen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den aktuellen Erwartungen abweichen, treten von Zeit zu Zeit auf und können vom Unternehmen nicht immer vorhergesagt werden. Zu diesen Faktoren zählen unter anderem Veränderungen der globalen, regionalen oder lokalen Wirtschafts-, Geschäfts-, Wettbewerbs-, Markt- und Regulierungsbedingungen sowie die Faktoren, die unter der Überschrift "Risk Factors" und an anderer Stelle in den Unterlagen des Unternehmens bei der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC (Securities and Exchange Commission) aufgeführt und auf der Website der SEC unter www.sec.gov verfügbar sind.

SBC MEDICAL GROUP HOLDINGS INCORPORATED

UNGEPRÜFTE KONSOLIDIERTE BILANZ

31. März 2025 31. Dezember 2024 AKTIVA Umlaufvermögen: Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 132.055.823 125.044.092 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 1.633.456 1.413.433 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen verbundene Unternehmen 30.557.912 28.846.680 Lagerbestände 1.694.765 1.494.891 Forderungen aus Finanzierungsleasing, kurzfristig verbundene Unternehmen 7.281.088 5.992.585 Forderungen aus Kundenkrediten, kurzfristig 8.903.724 10.382.537 Rechnungsabgrenzungsposten und sonstiges Umlaufvermögen 32.970.169 11.276.802 Summe Umlaufvermögen 215.096.937 184.451.020 Anlagevermögen: Sachanlagen, netto 8.523.351 8.771.902 Immaterielle Vermögenswerte, netto 1.543.779 1.590.052 Langfristige Investitionen, netto 3.703.699 3.049.972 Goodwill, netto 4.780.616 4.613.784 Forderungen aus Finanzierungsleasing, langfristig verbundene Unternehmen 10.648.402 8.397.582 Nutzungsrechte aus Operating-Leasing-Verträgen 5.152.104 5.267.056 Finanzierungsleasing von Nutzungsrechten 522.055 Zurückgestellte Steuerverbindlichkeiten 2.513.653 9.798.071 Forderungen aus Kundenkrediten, langfristig 4.525.883 5.023.551 Langfristige Vorauszahlungen 1.922.709 1.745.801 Langfristige Investitionen in MCs verbundene Unternehmen 18.691.785 17.820.910 Sonstige Vermögenswerte 6.980.816 15.553.453 Summe Anlagevermögen 69.508.852 81.632.134 Summe Aktiva 284.605.789 266.083.154 PASSIVA UND AKTIENKAPITAL Kurzfristige Verbindlichkeiten: Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 17.854.422 13.875.179 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen verbundene Unternehmen 1.141.762 659.044 Kurzfristiger Anteil an langfristigen Darlehen 66.950 96.824 Schuldverschreibungen und sonstige Verbindlichkeiten, kurzfristig verbundene Unternehmen 1.422.976 26.255 Vorauszahlungen von Kunden 525.497 820.898 Vorauszahlungen von Kunden verbundene Unternehmen 10.155.134 11.739.533 Zahlbare Ertragssteuer 1.624.002 18.705.851 Verbindlichkeiten aus Operating-Leasing-Verträgen, kurzfristig 4.131.154 4.341.522 Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing, kurzfristig 157.532 Rückstellungen und sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten 8.564.250 8.103.194 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 2.822.537 2.823.590 Summe kurzfristiger Verbindlichkeiten 48.466.216 61.191.890

SBC MEDICAL GROUP HOLDINGS INCORPORATED

UNGEPRÜFTE KONSOLIDIERTE BILANZ (Fortsetzung)

31. März 2025 31. Dezember 2024 Langfristige Verbindlichkeiten: Langfristige Darlehen 6.798.045 6.502.682 Schuldverschreibungen und sonstige Verbindlichkeiten, langfristig verbundene Unternehmen 12.413 5.334 Zurückgestellte Steuerverbindlichkeiten 346.432 926.023 Verbindlichkeiten aus Operating-Leasing-Verträgen, langfristig 1.312.819 1.241.526 Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing, langfristig 195.572 Sonstige Verbindlichkeiten 1.151.857 1.193.541 Summe langfristige Verbindlichkeiten 9.817.138 9.869.106 Summe Passiva 58.283.354 71.060.996 Eigenkapital: Vorzugsaktien (Nennwert 0,0001 US-Dollar, 20.000.000 genehmigte Aktien; keine ausgegebenen und im Umlauf befindlichen Aktien zum 31. März 2025 und zum 31. Dezember 2024) Stammaktien (Nennwert 0,0001 US-Dollar, 400.000.000 genehmigte Aktien, 103.881.251 und 103.020.816 ausgegebene Aktien, 103.611.251 und 102.750.816 im Umlauf befindliche Aktien zum 31. März 2025 bzw. 31. Dezember 2024) 10.388 10.302 Zusätzliche Kapitaleinlagen 62.513.837 62.513.923 Aktien im Eigenbesitz (zum Einstandspreis, 270.000 Aktien zum 31. März 2025 und zum 31. Dezember 2024) (2.700.000 (2.700.000 Gewinnrücklagen 210.965.453 189.463.007 Kumulierter sonstiger Verlust (44.343.412 (54.178.075 Eigenkapital der Aktionäre der SBC Medical Group Holdings Incorporated 226.446.266 195.109.157 Minderheitsbeteiligungen (123.831 (86.999 Gesamteigenkapital 226.322.435 195.022.158 Summe Passiva und Eigenkapital 284.605.789 266.083.154

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses ungeprüften Konzernabschlusses.

SBC MEDICAL GROUP HOLDINGS INCORPORATED

UNGEPRÜFTE KONSOLIDIERTE BETRIEBSERGEBNISRECHNUNG

UND GESAMTERGEBNIS

Drei Monate bis

31. März 2025 2024 Umsatzerlös, netto verbundene Unternehmen 45.257.145 50.470.207 Umsatzerlös, netto 2.071.556 4.337.835 Gesamtumsatz, netto 47.328.701 54.808.042 Umsatzkosten (einschließlich Umsatzkosten von verbundenen Unternehmen in Höhe von 3.456.928 USD und 1.797.359 USD für die drei Monate bis 31. März 2025 bzw. 2024) 9.595.617 15.288.667 Bruttogewinn 37.733.084 39.519.375 Betriebsausgaben: Vertriebs-, Gemein- und Verwaltungskosten 13.531.010 15.058.490 Summe Betriebsausgaben 13.531.010 15.058.490 Betriebsergebnis 24.202.074 24.460.885 Sonstige Erträge (Aufwendungen): Zinsertrag 55.333 17.689 Zinsaufwendungen (6.207 (3.008 Sonstige Erträge 151.328 349.681 Sonstige Aufwendungen (1.697.259 (1.436.656 Gewinn aus der Rücknahme von Lebensversicherungspolicen 8.746.138 Gewinn aus der Veräußerung einer Tochtergesellschaft 3.813.609 Summe sonstiger Erträge 7.249.333 2.741.315 Ertrag vor Ertragssteuern 31.451.407 27.202.200 Ertragssteueraufwand 9.959.457 8.451.984 Nettogewinn 21.491.950 18.750.216 Abzüglich: den Minderheitsbeteiligungen zurechenbarer Nettoverlust (10.496 (7.536 Der SBC Medical Group Holdings Incorporated zurechenbarer Nettogewinn 21.502.446 18.757.752 Sonstige Erträge (Verluste): Währungsumrechnungsdifferenz 9.808.327 (10.193.852 Gesamtergebnis 31.300.277 8.556.364 Abzüglich: den Minderheitsbeteiligungen zurechenbarer Gesamtverlust (36.832 (92.000 Der SBC Medical Group Holdings Incorporated zurechenbares Gesamtergebnis 31.337.109 8.648.364 Der SBC Medical Group Holdings Incorporated zurechenbarer Nettogewinn je Aktie* Unverwässert und verwässert 0,21 0,20 Gewichteter Durchschnitt der in Umlauf befindlichen Aktien* Unverwässert und verwässert 103.276.637 94.192.433

Nachträglich angepasst aufgrund der Auswirkungen der umgekehrten Rekapitalisierung am 17. September 2024. Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses ungeprüften Konzernabschlusses.

SBC MEDICAL GROUP HOLDINGS INCORPORATED

UNGEPRÜFTE KONSOLIDIERTE KAPITALFLUSSRECHNUNG

Drei Monate bis 31. März 2025 2024 CASHFLOW AUS BETRIEBLICHER TÄTIGKEIT Nettogewinn 21.491.950 18.750.216 Anpassungen zur Überleitung des Nettogewinns zum Nettomittelzufluss aus betrieblicher Tätigkeit: Abschreibungen und Amortisationskosten 628.304 1.018.477 Nicht zahlungswirksamer Leasingaufwand 985.184 1.052.123 Rückstellung für Kreditverluste 25.102 152.579 Veränderung des beizulegenden Zeitwerts langfristiger Investitionen 140.581 938.511 Gewinn aus der Veräußerung einer Tochtergesellschaft (3.813.609 Gewinn aus der Rücknahme von Lebensversicherungspolicen (8.746.138 Gewinn aus der Veräußerung von Sachanlagen (12.375 Zurückgestellter Ertragssteueraufwand (-vorteil) 7.016.227 (360.582 Veränderungen bei betrieblichen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (147.925 (383.254 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen verbundene Unternehmen (295.505 4.775.935 Lagerbestände (124.279 (34.802 Forderungen aus Finanzierungsleasing verbundene Unternehmen (2.779.253 (814.608 Forderungen aus Kundenkrediten 4.501.760 2.858.633 Rechnungsabgrenzungsposten und sonstiges Umlaufvermögen (3.150.243 610.059 Langfristige Vorauszahlungen 98.164 138.212 Sonstige Vermögenswerte 318.351 (328.818 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 3.235.017 (8.937.435 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen verbundene Unternehmen 441.481 Wechselverbindlichkeiten verbundene Unternehmen (548.077 (1.104.968 Vorauszahlungen von Kunden (328.791 (1.451.008 Vorauszahlungen von Kunden verbundene Unternehmen (2.114.829 (161.936 Zahlbare Ertragssteuer (17.635.239 (6.552.783 Verbindlichkeiten aus Operating-Leasing-Verträgen (1.036.605 (1.067.196 Rückstellungen und sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten 63.764 (1.604.603 Sonstige Verbindlichkeiten (98.005 3.032 NETTOMITTELZUFLUSS AUS BETRIEBLICHER TÄTIGKEIT 1.928.621 3.682.175 ZAHLUNGSMITTELZUFLUSS AUS INVESTITIONSTÄTIGKEITEN Erwerb von Sachanlagen (253.725 (702.281 Erwerb von Wandelanleihe (1.700.000 Geleistete Vorauszahlungen für Sachanlagen (501.253 Vorauszahlungen an verbundene Unternehmen (367.579 Erwerb von langfristigen Investitionen (635.145 Langfristige Darlehen an andere (12.783 (44.865 Rückzahlungen von verbundenen Unternehmen 70.000 215.000 Rückzahlungen von anderen 30.680 21.422 Veräußerung einer Tochtergesellschaft, abzüglich der veräußerten Zahlungsmittel (815.819 Erlöse aus der Veräußerung von Sachanlagen 323.419 NETTOMITTELABFLUSS DURCH INVESTITIONSTÄTIGKEITEN (978.807 (3.394.122

SBC MEDICAL GROUP HOLDINGS INCORPORATED

UNGEPRÜFTE KONSOLIDIERTE KAPITALFLUSSRECHNUNG (Fortsetzung)

Drei Monate bis

31. März 2025 2024 ZAHLUNGSMITTELZUFLUSS AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEITEN Anleihen von verbundenen Unternehmen 15.000 Rückzahlungen von langfristigen Darlehen (55.873 (30.354 Rückzahlungen von Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing (223.454 Rückzahlungen an verbundene Unternehmen (16.053 (9.873 NETTOMITTELABFLUSS DURCH FINANZIERUNGSTÄTIGKEITEN (280.380 (40.227 Auswirkungen von Wechselkursänderungen 6.342.297 (7.089.208 NETTOVERÄNDERUNG BEI ZAHLUNGSMITTELN UND ZAHLUNGSMITTELÄQUIVALENTEN 7.011.731 (6.841.382 ZAHLUNGSMITTEL UND ZAHLUNGSMITTELÄQUIVALENTE ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS 125.044.092 103.022.932 ZAHLUNGSMITTEL UND ZAHLUNGSMITTELÄQUIVALENTE ZUM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS 132.055.823 96.181.550 ZUSÄTZLICHE OFFENLEGUNG VON CASHFLOW-INFORMATIONEN Auszahlungen für Zinsaufwendungen 6.207 3.008 Auszahlungen für Ertragsteuern 20.577.290 16.172.526 NICHT ZAHLUNGSWIRKSAME INVESTITIONS- UND FINANZIERUNGSTÄTIGKEITEN Aus langfristigen Vorauszahlungen übertragene Sachanlagen 125.287 Nutzungsrechte aus Operating-Leasing-Verträgen, erworben im Austausch gegen Operating-Leasing-Verbindlichkeiten 102.599 Nutzungsrechte an Vermögenswerten durch Finanzierungsleasing, erworben im Austausch gegen Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing 581.129 Neubewertung von Verbindlichkeiten aus Operating-Leasing-Verträgen und Nutzungsrechten aufgrund von Leasingänderungen 358.358 1.078.611 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen im Zusammenhang mit erbrachten Darlehensleistungen 1.922.224 10.951.451 Ausgabe von Stammaktien als Incentive-Aktien 86 Forderungen aus der Rücknahme von Lebensversicherungspolicen 17.735.717

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses ungeprüften Konzernabschlusses.

ÜBERLEITUNG VON GAAP- ZU NICHT-GAAP-KENNZAHLEN

SBC MEDICAL GROUP HOLDINGS INCORPORATED

Ungeprüfte Überleitung der GAAP- und Nicht-GAAP-Ergebnisse

Drei Monate bis 31. März 2025 2024 Gesamtumsatz, netto 47.328.701 54.808.042 Betriebsergebnis 24.202.074 24.460.885 Abschreibungen und Amortisationskosten 628.304 1.018.477 EBITDA 24.830.378 25.479.362 EBITDA-Marge 52 46

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Contacts:

In Asien:

SBC Medical Group Holdings Incorporated

Hikaru Fukui Head of Investor Relations

E-Mail: ir@sbc-holdings.com

In den USA:

ICR LLC

Bill Zima Managing Partner

E-Mail: bill.zima@icrinc.com