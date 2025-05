Frankfurt/Main - Zum Wochenausklang hat der Dax zugelegt. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 23.767,43 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 0,30 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss.Papiere von Rheinmetall, Vonovia und der Deutschen Börse waren an der Spitze der Kursliste zu finden und standen über ein Prozent im Plus, während Aktien von Eon, Basf und Porsche am Listenende Kursverluste von über zwei Prozent zu verzeichnen hatten.Marktbeobachtern zufolge bleibt die Grundstimmung der Anleger insgesamt positiv, da ein Entgegenkommen der US-Regierung im Zollstreit auch Hoffnungen auf einen milderen Kurs in anderen Fragen erzeugt, die einem befürchteten Protektionismus entgegenwirken.Die europäische Gemeinschaftswährung war am Freitagnachmittag schwächer: Ein Euro kostete 1,1144 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8973 Euro zu haben.Der Goldpreis ließ deutlich nach, am Nachmittag wurden für eine Feinunze 3.180 US-Dollar gezahlt (-1,8 Prozent). Das entspricht einem Preis von 91,76 Euro pro Gramm.Der Ölpreis stieg unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Freitagnachmittag gegen 17 Uhr deutscher Zeit 65,11 US-Dollar, das waren 58 Cent oder 0,9 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.