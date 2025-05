Vor dem Wochenende hat der DAX nochmals einen Angriff auf das Rekordhoch bei 23.911 Punkte gestartet. Nachdem der Leitindex zur Mittagszeit noch bis auf 23.887 Zähler geschnellt war, bröckelten die Gewinne zum Handelsschluss jedoch wieder deutlich ab. Trotzdem setzte sich die Rally am deutschen Aktienmarkt damit fort. Schwächere US-Konjunkturdaten sorgten für Zurückhaltung: Die Importpreise in den USA stiegen im April unerwartet leicht an, was die Stimmung bremste. Letztlich ging der DAX am Freitag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...