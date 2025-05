EUR/USD handelt am Freitag in der Nähe der 1,1100-Zone mit leichten Verlusten.Das Paar behält einen bärischen Ausblick bei, unterstützt durch gemischte technische Signale.Wichtige Unterstützung liegt unter 1,1150, mit Widerstand nahe 1,1200. Das EUR/USD Paar steht am Freitag unter leichtem Verkaufsdruck und bewegt sich nahe dem unteren Ende seiner ...

Den vollständigen Artikel lesen ...