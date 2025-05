Der Dow Jones stieg am Freitag leicht an und erreichte frische wöchentliche Höchststände.Die Aktienmärkte ignorierten einen schlechter als erwarteten Wert des UoM Consumer Sentiment Index.Die Anleger hoffen, dass die Trump-Administration mehr Klarheit in Bezug auf den Handel bringen wird.Der Dow Jones Industrial Average (DJIA) erreichte am Freitag ...

