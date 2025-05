Die Verbraucherstimmung der University of Michigan fällt auf 50,8, ein neuer Tiefstand für 2025.Die Inflationserwartungen steigen, wobei die 1-Jahres-Prognose auf 7,3% springt.DXY bewegt sich in Richtung 101,00 aufgrund von Erwartungen an eine Lockerung der Fed und Tarifunsicherheiten.Der Markt sieht die erste Zinssenkung im September, mit weiteren ...

