Krypto News: Strategy war erst der Anfang - immer mehr Unternehmen steigen in Bitcoin ein

Als der Bitcoin 2009 erstmals auf der digitalen Weltbühne erschien, galt er lange als Spielerei für Nerds, Hacker und Technik-Enthusiasten. Hinzu kam ein zwielichtiger Ruf - das Schmuddelimage haftete der "Mutter aller Kryptowährungen" über Jahre hinweg an. Doch Schritt für Schritt arbeitete sich der Bitcoin aus der Nische heraus und fand seinen Weg in den Mainstream der Finanzwelt. Heute setzen immer mehr Unternehmen auf BTC - ein Wandel, der allerdings Zeit brauchte.

Ein erster Meilenstein folgte im Mai 2010, als der Programmierer Laszlo Hanyecz in Florida zwei Pizzen gegen 10.000 Bitcoin tauschte - die erste dokumentierte Transaktion mit der Kryptowährung. Damals entsprach das einem Gegenwert von rund 41 US-Dollar.

2013 überschritt der Bitcoin erstmals die 1.000-Dollar-Marke, doch es dauerte bis 2017, bis er mit einem Kurs von 20.000 US-Dollar weltweit für Aufsehen sorgte - auch in der traditionellen Finanzwelt.

Ein weiterer Wendepunkt war das Jahr 2020, als MicroStrategy (heute Strategy) als erstes börsennotiertes Unternehmen in großem Stil in Bitcoin investierte. Den endgültigen Durchbruch bei institutionellen Anlegern erreichte der Bitcoin schließlich im Januar 2024 - mit der Zulassung der ersten Bitcoin Spot ETFs in den USA.

Wie Strategy zur Blaupause wurde

Wie bereits oben erwähnt, richtete Michael Saylor, damals noch CEO von Strategy, sein Unternehmen ab 2020 streng auf den Bitcoin aus. Damals investierte das Unternehmen rund 250 Millionen Dollar in den BTC. Ziel von Saylor war es zum einen, die Bargeldreserven möglichst gewinnbringend und sicher vor Inflation anzulegen. Als er nach einer passenden Alternative suchte, stieß er schnell auf den Bitcoin. Der Rest ist Kryptogeschichte. Strategy gehört mittlerweile längst zu den Kryptowalen und Saylor selbst ist vermutlich einer der größten "Kryptorockstars" neben Vitalik Buterin (Mitgründer von Ethereum).

Einige Unternehmen sind Strategy im Hinblick auf Bitcoin gefolgt. Dazu gehört unter anderem das japanische Unternehmen Metaplanet, das ebenfalls BTC in seine Treasury implementiert hat. Ebenfalls voll auf Bitcoin setzt Block Inc, das ebenfalls im Jahr 2020 angefangen hat Bitcoin zu kaufen und seitdem seine Position stetig ausbaut. CEO Jack Dorsey (ehem. Twitter) gilt als starker Befürworter von Bitcoin. Jetzt hat die Basel Medical Group (BMGL) angekündigt, dass sie ebenfalls plant, Bitcoin im Wert von 1 Milliarde zu kaufen.

