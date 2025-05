Die Verteidigungsausgaben der NATO-Staaten könnten bald drastisch steigen, was Rheinmetall in eine lukrative Position bringt. Experten prognostizieren, dass der bevorstehende NATO-Gipfel eine Erhöhung der Verteidigungsquote beschließen könnte. Dies könnte für den deutschen Rüstungskonzern Rheinmetall neue Aufträge in Milliardenhöhe bedeuten. Am 24. und 25. Juni 2025 wird in Den Haag der NATO-Gipfel ...

Den vollständigen Artikel lesen ...