Volvo Trucks hat vom Logistikunternehmen Linfox in Australien einen Auftrag über 30 Batterie-elektrische Lkw erhalten. Interessant dabei: Volvo Trucks will ab 2026 die Produktion von E-Lkw in seinem Werk im australischen Brisbane starten, wo auch einige der Linfox-Lkw montiert werden sollen. Der Auftrag des australischen Logistikers umfasst konkret 29 Volvo FH Electric und einen FM Electric. Laut Volvo handelt es sich um den bisher größten Auftrag ...

