© Foto: Paul Sakuma - AP

Im Mai 2002 ging Netflix an die Börse. Zu diesem Zeitpunkt war Netflix ein Online-DVD-Verleih, der DVDs per Post verschickte. Was, wenn man damals für 1.000 US-Dollar Netflix-Aktien gekauft hätte? Eine Renditezeitreise. Wer im Mai 2002 zum Zeitpunkt des Netflix-IPO für 1.000 US-Dollar Netflix-Aktien kaufte und diese bis heute hielt, hätte heute ein Vermögen von rund 73.333 US-Dollar (Stand: 12.05.25, Schlusskurs Nasdaq). Das entspricht einem Kursplus von beeindruckenden 7.230 Prozent! Auch Anleger mit einem kürzeren Anlagehorizont, die nicht beim IPO eingestiegen sind, konnten profitieren - wenn auch in geringerem Maße. 05 Jahre: Aus 1.000 US-Dollar wurden 2.585 US-Dollar (+158 %) 10 …