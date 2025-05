Saarbrücken - Der 1. FC Saarbrücken hat einen Relegationsplatz für die 2. Bundesliga ergattert. Am letzten Spieltag der 3. Liga siegten die Saarländer am Samstag gegen die 2. Mannschaft von Borussia Dortmund mit 2:1.Wer der Gegner in der Relegation ist, wird erst am Sonntag in der 2. Liga ausgespielt, Köln, Elversberg, Paderborn, Düsseldorf oder Kaiserslautern sind die Kandidaten.Das Team von Energie Cottbus, das in der 3. Liga zwischendurch auch auf dem Relegationsplatz stand, wurde schließlich zu Hause vom FC Ingolstadt mit einem 4:1 auseinandergenommen und landet auf Platz vier.Theoretisch ebenfalls eine Chance gehabt hätte auch Hansa Rostock, die Mannschaft verlor aber gegen die 2. Mannschaft von Hannover 96 mit 1:2. Sicher aufgestiegen in die 2. Liga sind bereits Arminia Bielefeld und Dynamo Dresden.