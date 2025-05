Leipzig - Am 34. und letzten Spieltag der 1. Fußball-Bundesliga in der Saison 2024/2025 hat der SC Freiburg zuhause gegen Eintracht Frankfurt mit 1:3 verloren und den Einzug in die Champions League verpasst. Dortmund konnte sich durch einen 3:0-Heimsieg gegen Kiel Rang vier sichern. Freiburg spielt damit in der Europa League. Für Leipzig reichte es nicht für die Conference-League-Playoffs, daheim gegen Stuttgart sprang nur eine 2:3-Niederlage heraus. Für Mainz 05 bedeutete ein 2:2-Remis vor heimischer Kulisse gegen Leverkusen dagegen eben jenen Rang sechs. Im Tabellenkeller schloss der 1. FC Heidenheim die Spielzeit nach einer 1:4-Heimniederlage gegen Werder Bremen auf dem Relegationsrang ab.In Freiburg legte der SC zunächst vor: Auf den Führungstreffer von Doan nach Einwurf in der 27. Minute antwortete Knauff aber in der vierten Minute der Nachspielzeit der ersten Hälfte, da Lienhart ihn gewähren ließ. Doch in der zweiten Hälfte brachte ein Doppelschlag die Entscheidung: In der 61. Minute traf Kristensen und in der 63. Minute konnte Manzambi nicht mehr retten und fabrizierte ein Eigentor zum Endstand.Währenddessen stellte in Dortmund Guirassy bereits in der dritten Minute die Weichen: Ein Foul von Holtby im Strafraum vergoldete der Stürmer per Elfmeter. Nach Notbremse gegen Adeyemi musste dann Johansson auch schon in der neunten Minute mit Glattrot vom Platz. Die Überzahl nutzte Sabitzer kurz nach dem Seitenwechsel zum 2:0 in der 47. Minute. Den Schlusspunkt setzte in der 73. Minute Nmecha mit dem 3:0.In Leipzig legte der zuletzt viel gescholtene Xavi für die Hausherren vor: In der achten Minute traf er sehenswert per Hacke. Darauf fand Undav in der 23. Minute die Antwort mit dem Kopf. In der 44. Minute konnte Nübel aber Xavis Schlenzer nur nach vorne abwehren und Baku staubte zum 2:1 ab. Doch Woltemade in der 57. Minute und Demirovic in der 78. Minute drehten die Begegnung noch und enttäuschten RBs Europa-Hoffnungen.In Mainz brachte Nebel mutige Hausherren in der 35. Minute in Front. Nach dem Seitenwechsel drehte Schick die Begegnung aber im Alleingang: In der 50. Minute traf der Tscheche per Elfmeter und in der 54. Minute nochmal aus dem Spiel heraus. Ein Elfmeter-Treffer von Burkhardt in der 63. Minute bescherte den Gastgebern dann aber verdienterweise einen Punkt gegen die Alonso-Elf.In Heidenheim brachte ein Foul von Gimber im Sechzehner die Gäste auf die Siegerstraße: In der 14. Minute verwandelte Schmid den fälligen Elfmeter für Werder sicher. In der 33. Minute erhöhte Stage nach Ducksch-Ecke per Kopf. In der 66. Minute traf der Assistgeber dann selbst. Die Schmidt-Elf gab sich nicht auf: In der 80. Minute verkürzte Kerber. Doch Joker Topp machte in der 86. Minute den Deckel drauf.Die weiteren Ergebnisse in der Übersicht: Hoffenheim - Bayern München 0:4, Augsburg - Union Berlin 1:2, Gladbach - Wolfsburg 0:1, St. Pauli - Bochum 0:2.Damit ergibt sich nach 34 Spieltagen folgende Tabelle: Platz 1: Bayern München, 2: Bayer Leverkusen, 3: Eintracht Frankfurt, 4: Borussia Dortmund, 5: SC Freiburg, 6: Mainz 05, 7: RB Leipzig, 8: Werder Bremen, 9: VfB Stuttgart, 10: Borussia Mönchengladbach, 11: VfL Wolfsburg, 12: FC Augsburg, 13: Union Berlin, 14: St. Pauli, 15: TSG Hoffenheim, 16: 1. FC Heidenheim, 17: Holstein Kiel, 18: VfL Bochum.