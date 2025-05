Freiburg - Eintracht Frankfurt und Borussia Dortmund spielen kommende Saison in der Uefa Champions League. Am 34. Spieltag erreichten die beiden Clubs mit Siegen die Plätze drei und vier der Bundesliga-Abschlusstabelle. Der Europa-League-Rang ging an den SC Freiburg und Mainz 05 schnappte RB Leipzig den Conference-League-Play-off-Rang sechs weg. Für den 1. FC Heidenheim reichte es dagegen nur für Platz 16. Die dts Nachrichtenagentur sendet in Kürze weitere Informationen.