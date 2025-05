München (ots) -Saarbrücken überholt Cottbus im Finish um den Relegationsplatz: durch ein 2:1 gegen den BVB II, der damit als 4. Absteiger fix ist. Kai Brünker macht nach einem schwachen Start das wichtige 1:1 mit der Hacke: "Das war eine sehr wichtige Hacke und der Dosenöffner. Ich bin so glücklich, dass wir das gerockt haben. El Arenal muss nun aber noch etwas warten." Trainer Alois Schwartz: "Ich habe immer dran geglaubt. Nun lag viel Leidenschaft und Herz auf dem Platz. Wir haben unter den Torjägern keinen unter den ersten 20. Das zeigt unser Problem. Doch wir haben viele Chance herausgespielt und sind nun der gerechte Sieger."Viele Tränen und Leere in Cottbus - Energie verspielt erst den Aufstieg und dann noch den Relegationsplatz nach dem 1:4 gegen Ingolstadt im Schlußspurt der 3. Liga. Torjäger Timmy Thiele unter Tränen am MagentaSport-Mikro: "Ein unglaublicher Ritt. Es tut unglaublich weh. Ich bin zwar ein alter Mann, aber das hört nie auf. Es tut so weh, weil man es sich extrem gewünscht hat. Wir kommen zurück und wir werden gemeinsam nächste Saison wieder angreifen und hoffentlich dann das große Ganze schaffen." Trainer Pele Wollitz über den 4.Platz, der direkt für die direkte DFB-Pokal-Qualifikation führt: "Das ist ein großer Trost und für diese Saison auch verdient."Arminia Bielefeld feiert die Meisterschaft in der 3. Liga, Dresden die Vertragsverlängerung von Christoph Daferner und den Aufstieg. Arminia-Coach Mitch Kniat wird zum besten Trainer der Saison gekürt, holt mit Bielefeld die Meisterschaft, den Aufstieg, steht im Pokalfinale gegen den VfB Stuttgart und tritt deshalb auf die Bremse: "Es hört sich blöd an, aber wir haben jetzt genug gefeiert. Wenn wir nicht im Pokalfinale wären, könnte man das alles realisieren. Nur ist gerade Endspiel auf Endspiel. Wir genießen den Moment, der hört aber morgen schon wieder auf."Auch in Dresden wird gefeiert: Zweiter, Aufstieg, die Fans sind nach 2 verpassten Anläufen selig. Thomas Stamm sieht die verpasste Meisterschaft erfreulich sportlich: "Es freut mich sehr für Mitch (Kniat). Die haben letztes Jahr Vieles durchlebt, haben sich sehr clever und intelligent verstärkt. Wenn sie es dann ziehen, ist es verdient. Wir haben es vielleicht in den 120 Sekunden in Bielefeld hergegeben. Aber der Aufstieg steht über allem."Rostock kassiert beim fixen Absteiger Hannover 96 II ein 1:2, wird nur Fünfter. Amir Shapourzadeh, Direktor Profifußball Hansa Rostock, ist angesäuert: "Das war viel zu wenig von der Einsatzbereitschaft. Deswegen ist die Enttäuschung nun groß und das ärgert mich sehr."Nachfolgend die wichtigsten Stimmen der Partien vom 38. Spieltag in der 3. Liga - bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport benennen. Zu Gast am Montag im Podcast 4zu3 - Bielefelds Top-Trainer Mitch Kniat - für die Ohren und fürs Auge. Ab Montagabend überall da, wo's gute Podcasts gibt.1. FC Saarbrücken - Borussia Dortmund II 2:1Relegation für Saarbrücken! Die Saarländer mühen sich über die Ziellinie in die Relegation zur 2. Liga. Patrick Schmidt sorgt mit dem Abseitstor zum 2:1 für Aufstiegsgefühle. Borussia Dortmund II steigt in die Regionalliga ab.Jubel im Ludwigspark, die Erste. Das 3:1 gegen Cottbus wird verkündet, die Relegation ist gesichert.Der Link zum Clip:https://www.clipro.tv/player?publishJobID=OTBrRURYWCt5NE52WGZJUTVjZmxLZFNvTk96SUl1Sy92dkpYczJHczg5UT0=Jubel im Ludwigspark, die Zweite. Saarbrücken freut sich auf die Relegation. Gelingt nach 20 Jahren die Rückkehr in die 2. Liga?Der Link zum Clip:https://www.clipro.tv/player?publishJobID=M0RqQmp2bnAyN24wbjhDaDFhV01BWFdtZk9pUW9hc0k4VnZWbm5SWk1SVT0=Alois Schwartz, Trainer 1. FC Saarbrücken, genießt das Matchglück mit Patrick Schmidt: "Wir sollen das genießen und aufsaugen. Und dann hauen wir alles rein und hoffen auf die Unterstützung der Fans. Ich habe immer dran geglaubt. Nun lag viel Leidenschaft und Herz auf dem Platz. Wir haben unter den Torjägern keinen unter den ersten 20. Das zeigt unser Problem. Doch wir haben viele Chance herausgespielt und sind nun der gerechte Sieger. Unsere offensiven Wechsel haben sich ausgezahlt. Beim Tor von Patrick Schmidt gehört auch Glück dazu." Der Link zum Interview:https://www.clipro.tv/player?publishJobID=c29NeVVzQ0VYdnJ2Ri9XY2VSOVNwTC9kTkkxTFBpc3BBVFR6a2F2dEFzUT0=Tim Paterok, Keeper 1. FC Saarbrücken, macht seinen Fehler vor dem 0:1 wieder wett und hat eine klare Vorstellung vom Wunschgegner: "Ich bin erleichtert, dass wir es geschafft haben. Das Gegentor war ganz klar mein Fehler. Am Ende drauf geschissen, wir sind in der Relegation. Mein Wunschgegner ist nun einer, gegen den wir gewinnen." Der Link zum Interview:https://www.clipro.tv/player?publishJobID=YUhMaEkyQlBKcFQvT3dkYnBvNDlQOFN3ejBKQ1RobWNFcmNTTmFiTmdraz0=Die Torschützen des FCS im Doppel-Interview: Patrick Schmidt und Kai Brünker schießen Saarbrücken in die Relegation.Patrick Schmidt bringt als Joker mit seinem Tor zum 2:1 die Relegation für den 1. FC Saarbrücken: "Ich wollte mich erst auf dem Platz zurechtfinden, dann war der Ball schon drin. Das hat sich wie abseits angefühlt. Das ist mir gerade aber auch scheißegal. Der Frust nach Aachen war sehr groß. Da haben wir nicht geliefert. Nun haben wir uns reingekämpft trotz des 0:1 aus dem Nichts. Ab der 60. Minute haben wir das Stadion angezündet. Das brauchen wir nun auch in der Relegation. Es war unfassbar schwierig für mich zu alter Stärke zurückzufinden. Mit der Pressesprecherin haben wir noch geflachst: ich schieße das 1. und das letzte Tor der Saison. Dass das nun so läuft, ist für mich sehr emotional."Kai Brünker macht das 1:1 mit der Hacke seines Lebens und lässt Mallorca noch warten: "Das war eine sehr wichtige Hacke und der Dosenöffner. Ich bin so glücklich, dass wir das gerockt haben. Mir fiel so eine Last von den Schultern! El Arenal muss nun aber noch etwas warten." Der Link zum Interview:https://www.clipro.tv/player?publishJobID=UUxVZ0w0ZzJCQjIxNHFTZ1ppTnZDWTY1SWRWUjhabS81NEZ6VVNvb0NXUT0=Julian Günther-Schmidt, 1. FC Saarbrücken, wechselt nach der Saison zu Erzgebirge Aue und verdrückt am Ende nach der Würdigung von Ex-Mitspieler Sebastian Jacob doch noch ein paar Tränen vor dem Abschied: "Nun kriege ich nochmal 2 Extraspiele für Saarbrücken. So war der Plan am Anfang der Woche. Die Euphorie ist riesig. Das Highlight-Finale schafft positive Energie für die beiden Spiele in der Relegation. Der Abschied in der Halbzeit war enorm emotional. Die letzten 5 Jahre waren unglaublich. Mich freut es enorm, dass ich nicht jetzt mit einem weinenden Auge gehe."Der Link zum Interview:https://www.clipro.tv/player?publishJobID=YzlWTTdobytrTjR4aVE2VEhiVHYxOGRNV1IwaEVYRVV2RFJFSUwxNzlLZz0=Mike Tullberg, Trainer Borussia Dortmund II: "Ich bin nicht enttäuscht. Ich hatte die Jungs acht, neun Tage. Davor hatten wir in 16 Spielen 3 Siege. Nun waren wir fußballerisch deutlich besser als unser Gegner. Ich bin Borusse und freue mich auf die Aufgabe. Ich bilde jetzt Spieler aus. Da habe ich richtig Bock drauf!" Der Link zum Interview:https://www.clipro.tv/player?publishJobID=UVdWMExwV0VvYmxOVmt3Vi9QYy9oaWtUcGQ5eDArRzV2bFdJeWppbU5VTT0=FC Energie Cottbus - FC Ingolstadt 04 1:4Cottbus verspielt den Relegationsplatz! Durch die 1:4-Heimniederlage gegen Ingolstadt platzen die Aufstiegsträume von Energie. Nur 7 Punkte aus den letzten 8 Saisonspielen reichen am Ende nur für Platz 4. Als Trostpreis reicht dieser für einen direkten Platz im DFB-Pokal. Ingolstadt wird nach 7 sieglosen Spielen und 4 Niederlagen in Folge zum Partycrasher.Cottbuser Tränen nach dem Abpfiff. Es reicht nicht für die Relegation. Der Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=a3hwQ2RISFNjSFd6UW9nTTNsWm1YTm43RGpMRXBNald3OG0rbjg3OXlFQT0=Claus-Dieter Wollitz, Trainer Energie Cottbus: "Es ist viel Leere, maximale Enttäuschung. Ingolstadt hat alles reingeworfen, weil sie natürlich wollen, dass wir in der Liga bleiben. Aus verständlichen Gründen. Die anderen Mannschaften haben mehr Wucht. Die sehen uns nächstes Jahr nicht als Konkurrent. Das 1:2 war der Stecker. Natürlich jetzt Frust, Traurigkeit, aber das gehört wie auch im wirklichen Leben dazu. Wir haben die ganze Saison außergewöhnliche Unterstützung bekommen. Dennoch hätten wir den Leuten gerne zumindest die Relegation ermöglicht. Das wäre nochmal ein Highlight gewesen und hätte dem Verein nochmal einen Schub gegeben. Das war unser Wunsch, aber wir haben in den letzten beiden Heimspielen 8 Gegentore bekommen. Da ist es auch schwierig gewisse Tabellenplätze zu erreichen. Wir haben viel Arbeit, wir haben einiges zu verändern, trotz dieser famosen Saison, um nächstes Jahr nicht in Gefahr zu kommen."Über die sichere Teilnahme am DFB-Pokal durch Platz 4: "Das ist ein großer Trost und für diese Saison auch verdient."Der Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=Z0tvd1gxL0tRcXBERkJGV2tqSjQ5Yk5qaEVnQmxCdGZEQXNMd3Y0RXUzST0=Timmy Thiele, FC Energie Cottbus, unter Tränen am MagentaSport-Mikro: "Das war eine unglaubliche Saison. Ein unglaublicher Ritt. Es tut unglaublich weh. Ich bin zwar ein alter Mann, aber das hört nie auf. Es tut so weh, weil man es sich extrem gewünscht hat. Auch Niederlagen und solche Situationen gehören zum Fußball dazu. Es war eine krass gute Saison für uns. Wir kommen zurück und wir werden gemeinsam nächste Saison wieder angreifen und hoffentlich dann das große Ganze schaffen." Der Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=K1FwSG1wVXh1THlQdjVzZ0JMTzhOV3QvQm4rL0dUSzEvNUR3Mng5ZlE5RT0=Dynamo Dresden - SpVgg Unterhaching 3:0Dynamo Dresden schenkt seinen Fans zum Saisonabschluss einen deutlichen Heimsieg. Für die Meisterschaft reicht es nicht, aber immerhin: souveräner Zweiter. Für Schlusslicht Unterhaching ist es die 21. Saisonniederlage.Die Spieler von Dynamo Dresden feiern auf dem Zaun des K-Blocks gemeinsam mit den Fans. Der Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=THhXNDU1YkhHMWJPcjZqMXF1RC80K2RtR1hQNkdlTUxiSTF5cU0rYURDVT0=Thomas Stamm, Trainer Dynamo Dresden: "Es ist einmalig die Art und Weise wie hier unterstützt wird. Es liegt an uns wie wir die Leute mitreißen. Die Messlatte, die die Fans setzen ist extrem hoch. Ist aber auch Ansporn für uns Woche für Woche auf dieses Niveau zu kommen." Über die verpasste Meisterschaft: "Es freut mich sehr für Mitch (Kniat). Die haben letztes Jahr Vieles durchlebt, haben sich sehr clever und intelligent verstärkt. Wenn sie es dann ziehen, ist es verdient. Wir haben es vielleicht in den 120 Sekunden in Bielefeld hergegeben. Aber der Aufstieg steht über allem. Es kann auch Ansporn für uns sein nächstes Jahr vor Bielefeld zu stehen." Der Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=alpEdFZlSFBqZ3ZlbENDakxMS21KOUoxMm12a3hwNjByUWpmN1lub0hvWT0=Stefan Kutschke und Christoph Daferner im Doppel-InterviewStefan Kutschke, Kapitän Dynamo Dresden: "Dieser Weg war ein ganz wichtiger, kein einfacher. Nach dem schweren Zweitligajahr, wo man kaum Spiele gewonnen hatte, dem Abstieg gegen Kaiserslautern. Dem Neuanfang, in Meppen gescheitert. Dann ein Punktepolster verspielt. Es kam zum Großteil eine neue Mannschaft zusammen. Unser Hauptaugenmerk war, den Kern zu festigen. Wir hatten immer eine geschlossene Mannschaftsleistung. Was wir letzte Woche erleben durften, ist nicht normal. Spieler, die von Außen kommen sagen: 'Wir sind von der 3. In die 2. Liga aufgestiegen. Was soll passieren, wenn es vielleicht in ganz andre Regionen geht?' Das habe ich noch nie erlebt."Christoph Daferner, Dynamo Dresden: "Es war sehr besonders. Was das für Emotionen in einen auslöst, ist unbeschreiblich. Dass man das erleben darf, muss man sehr dankbar sein."Daferner bleibt Dynamo erhalten: "Ich fühle mich hier extrem wohl in der Mannschaft. Ich komme jeden Tag gerne in die Kabine. Ich habe hier alles, um erfolgreich zu sein."Stefan Kutschke über seine Zukunft: "Ich bin nicht so wichtig. Mir ist wichtig, dass der Verein vorwärtskommt. Dass man dieses Fahrstuhlgeschäft beiseitelegen kann. Es wird in den kommenden Tagen auch was zu meiner Person gesagt werden."Über die verpasste Meisterschaft: "Nein, das ist nicht egal. Es war immer unser großes Ziel. Wir wollten die Besten sein." Der Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=d1NEK3UxS3hITUFJcG5CWEg0QXFDN1pUc1NLVmx3a2ZvaW9lbVBvOUhaQT0=Weitere Eindrücke! Ein ganzes Stadion in Schwarzgelb: die Einlaufchoreo in Dresden beeindruckt.https://www.clipro.tv/player?publishJobID=WS8yTjdubTJNWVpieEt3cC9NTEt6T2hlbFkvT3UzdVFHOWh2QUtkbzdOcz0=Nürnberg-Leihgabe Christoph Daferner verkündet seinen Verbleib in Dresden vor dem Spiel im Stadion. Jubel brandet auf.Der Link zum Clip:https://www.clipro.tv/player?publishJobID=dTNiMGw0NHlZZWdBNGlLMzk5aTk3RVJKNTVrQ0FLc2dLZW9WRHhtaGRnaz0=DSC Arminia Bielefeld - SV Waldhof Mannheim 1:0Arminia Bielefeld ist Drittliga-Meister! Der 1:0-Heimerfolg gegen Waldhof Mannheim ist der 7. Sieg aus den vergangen 8 Spielen. Zudem ist man seit 11 Spielen ungeschlagen und geht mit gelungener Generalprobe ins DFB-Pokal-Finale gegen den VfB Stuttgart. Mannheim hält gerade so die Klasse. Ausgerechnet gegen die Top-Teams holte der Mannheim 6 von 9 möglichen Punkten und darf sich über ein weiteres Jahr 3. Liga freuen.Arminia Bielefeld feiert nach Abpfiff die zweite Drittligameisterschaft ihrer Vereinsgeschichte. Der Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=NjVHb21RZTNzSWs1K0pzN0ozc0k3NUlGZWhIZjNOTUJwS1ZTU3hqbGJUMD0=Mael Corboz wird zum Spieler der Saison und Mitch Kniat zum Trainer der Saison in der 3. Liga gekürt. Der Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=cXNCV3UyNUJxK1REbk9aY3RqQUNCNkU0UFFoUEczK3hOQ3RIVFZUKzRFTT0=Arminia Bielefeld fiert die Meisterschaft der 3. Liga mit dem Pokal. Der Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=V1RVcktOdVVXM1NRdUlrSFdncWt5emJNMndEVVBOTDE5VVN1L3VjeldzYz0=Mitch Kniat, Trainer DSC Arminia Bielefeld: "Sehr geil, aber eigentlich bin ich traurig, dass es nächstes Jahr kein Magenta mehr gibt. Das war eine geile Zusammenarbeit und ich hoffe, dass wir uns nie wieder zusammen auf dem Platz sehen. War eine geile Zeit, jetzt müssen wir weiter hart arbeiten. Berlin steht vor der Brust, danach Westfalen-Pokal. Gezweifelt haben wir nie. Wir gingen nach der alten Taktik ran, dass wir 90 Minuten unser Ding durchziehen. Wenn wir nicht im Pokalfinale wären, könnte man das alles realisieren. Nur ist gerade Endspiel auf Endspiel. Wir genießen den Moment, der hört aber morgen schon wieder auf. Dann ist Berlin angesagt. Da erwartet uns ein hartes Stück Arbeit mit dem VfB Stuttgart."Über die Auszeichnung zum Trainer des Jahres in der 3. Liga: "Ich habe mir vor einigen Jahren ein richtig geiles Trainerteam zusammengestellt, wo alle Leute Bock haben. Wir arbeiten füreinander, wir gönnen uns alles. Wir gönnen uns auch mal paar Schimpfworte unter 4 Augen, es wird mal lauter. Das macht so ein Trainerteam aus."Über das Pokalfinale: "Es hört sich blöd an, aber wir haben jetzt genug gefeiert. Jeder einzelne ist fokussiert. 1-2 Bier werden schon getrunken, aber mehr nicht. Wir können da was richtig geiles erreichen." Der Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=Mjl3VXJMWGZ4RDJnN0FKOGo3T3hQd0E5djREU0s3Ly80czFKWVFMZ0gzbz0=Mael Corboz, DSC Arminia Bielefeld und Top-Spieler der Saison in der 3. Liga: "Die letzten Monate waren einfach unglaublich. Wir haben jeden Tag geackert, um genau sowas zu feiern. Wahnsinnig. Ich habe die Worte nicht. Egal was passiert, wir bleiben zusammen und irgendwann lohnt sich das."Über seine Auszeichnung: "Hättest du mir das vor der Saison gesagt, hätte ich gesagt: 'Du spinnst'. Hättest du mir das vor 4 Monaten gesagt, hätte ich gesagt: 'Du spinnst'. Ich freue mich, das ist aber nur eine Kleinigkeit. Wichtig ist, dass die Mannschaft Meister wird und aufsteigt. Dieser Verein, diese Fans haben es verdient aufzusteigen. Wir haben geliefert und wollen nächstes Wochenende wieder liefern. Das wird ein Highlight-Spiel meiner Karriere, das werde ich nie vergessen. Meine ganze Familie ist da. Das wird ein absolutes Highlight, egal wie das Spiel ausgeht." Der Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=bEt3Vm16VE9aNUJzOE1BQXk1VTdYZFVnMUw1QUFoVkNKMjZJbmNPRUlJMD0=Dominik Glawogger, Trainer SV Waldhof Mannheim: "Es war keine einfache Situation in den letzten Wochen. Ich muss ein Riesenkompliment an meine Mannschaft aussprechen, die immer an sich geglaubt hat, immer wieder aufgestanden ist und zusammengehalten hat. Aber so einen Klassenerhalt groß zu feiern, bin ich nicht der richtige Typ dafür." Der Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=U2k4VnovelhqaTQ4UGgvbWZRR2N5TmlQQ0liY0NPeTRUQWV4MjUzY1NuRT0="Zurück in der 2. Liga": die Bielefelder Fans begrüßen ihr Team mit einer Choreo und stimmgewaltig.https://www.clipro.tv/player?publishJobID=TmhGK3g3L0JYV3pDQXB5SWtjdlhZdmFKT1k1SXBGK2RFNVFaTTVIWkxQRT0=Stefano Russo verkündet den Verbleib bei Arminia Bielefeld live im Stadion. Der Mittelfeldmotor verlängert nach dem Aufstieg in Bielefeld.Der Link zum Clip:https://www.clipro.tv/player?publishJobID=UnJ0aGhITUtKTnZKUVlZUnh1M09KamI0M3JHRys4a2JqRWtmNEV2SnVuQT0=Hannover 96 II - Hansa Rostock 2:17000 Rostocker Fans reisen mit nach Hannover zum Absteiger und erleben den K.o. im Aufstiegsrennen. 0 Punkte aus den letzten 2 Spielen sind für Hansa zu wenig für Rang 3.Hansas Fans verabschieden die Mannschaft nach der Niederlage bei Hannover 96 II.Der Link zum Clip:https://www.clipro.tv/player?publishJobID=Z2xyaExKVlh3YjYyT3BxeWs5OG1SS3lUQWs2QW5lV0RLT2xnNWNSWnUxST0=Daniel Brinkmann, Trainer Hansa Rostock, sieht den Verein gut aufgestellt: "Wir haben die letzten Monate etwas bewegt. Wir sind ein Verein, der oben anklopfen kann und will. Wir wollen uns nun punktuell verbessern. Bei uns kommt viel zusammen: ein guter Verein, gute Fans und ein gutes Stadion. Das Landespokalfinale müssen wir nun gewinnen, weil wir nicht Vierter wurden und in den DFB-Pokal wollen. Wir hatten in der 1. Halbzeit ein ordentliches Chancenplus. Da müssen wir in Führung gehen, um in die Euphorie zu kommen. Nach dem 0:1 kamen wir ins Grübeln. Nach dem 1:2 hattest du im Gefühl, dass die Jungs leicht gelähmt sind. Wir wollten Dritter werden und die Jungs haben das Ergebnis in Saarbrücken mitbekommen." Der Link zum Interview:https://www.clipro.tv/player?publishJobID=SURMOHRSMFdDMzl2c1dZZDQxeW14dFRtTXgxTm5SN0MrYUkvZURpMVJydz0=Amir Shapourzadeh, Direktor Profifußball Hansa Rostock, sucht keine Alibis: "Das war viel zu wenig von der Einsatzbereitschaft. Die junge Mannschaft aus Hannover hat uns den Schneid abgekauft. Deswegen ist die Enttäuschung nun groß und das ärgert mich sehr. Das war auch letzte Woche schon zu wenig und dann reicht das nicht. So verlierst du auch gegen eine junge Mannschaft, die schon abgestiegen ist. Wir wollen uns nun weiterentwickeln und an der ein oder anderen Stellschraube drehen. Wir brauchen erfahrene Jungs, um von Anfang an vorn dabei zu sein."Der Link zum Interview:https://www.clipro.tv/player?publishJobID=T0JOYlZLZ3kzYWNxelNzd2FLVytaWjNONWt4R01pRHpuQm9yQmRxc01xbz0=Christian Kinsombi, Torschütze für Hansa Rostock, kann seine Enttäuschung nach dem 1:2 gegen Hannover 96 II kaum verbergen: "Wir haben alles versucht. Das ist schwer zu erklären. Es war nicht der Druck, es war einfach ein schlechter Tag. Dann kommt eben so etwas dabei rum."Der Link zum Interview:https://www.clipro.tv/player?publishJobID=LzRYdjhsQTdTYzZlOWRwUk5kbUVheXJHMHZ2YmVkd1Z4NGQ0VHZ1RW96az0=Benjamin Uphoff, Torwart Hansa Rostock, ärgern die 2 Niederlagen Hansas zum Abschluss: "Das fühlt sich ganz, ganz bescheiden an die Saison mit 2 Niederlagen zu beenden. Wir befinden uns nun in einer maximal schlechten Gefühlswelt. Wir hatten in Hannover nur was zu gewinnen und eigentlich keinen Druck. Es braucht nun ein paar Tage bis wir realisieren, dass es eine gute Rückrunde für uns war. Bei mir überwiegt aber die Enttäuschung." Der Link zum Interview:https://www.clipro.tv/player?publishJobID=YjRjL3ZRQ3FncVovSFpIUVRlYTMxUG8wQWR6UWd6OE92ZzFSYVhZRmNPZz0=VfB Stuttgart II - Rot-Weiss Essen 1:1Mit einem Remis sichert sich der VfB Stuttgart II den Klassenerhalt in Liga 3. RWE kann eine sensationell starke Rückrunde nicht krönen: Am Ende steht Rang 2 in der Rückrundentabelle hinter Bielefeld und ein souveräner Klassenerhalt.Der Trainer und der Kapitän des VfB Stuttgart II im Interview nach dem Klassenerhalt.Markus Fiedler, Trainer VfB Stuttgart II, blickt auf eine personell fordernde Saison zurück: "Das war ein schwerer Weg nach dem personellen Neustart im Sommer. Uns haben 8 von 11 Stammspielern verlassen. Das war eine herausfordernde Saison. Nun haben wir in den maximalen Druckspielen am Saisonende dreimal standgehalten. Die Jungs wussten nie, wie es bei Dortmund steht."Dominik Nothnagel, Kapitän VfB Stuttgart II, blickt auf ein nervenaufreibendes Saisonfinale zurück: "Das war ein Wechselbad der Gefühle nach dem frühen 1:0. Ab dem 1:1 der Essener war es anstrengend für den Kopf." Der Link zum Interview:https://www.clipro.tv/player?publishJobID=bGlCczFJK0VYeDJxcE14WDRabTlzVXZhMTRoL3Z4S2ppN1pub3NjNU9JRT0=Uwe Koschinat, Trainer Rot-Weiss Essen, träumt vom Landespokalfinale gegen den Aufsteiger MSV Duisburg: "Das war eine fantastische Rückrunde. Die Mannschaft hat sich dem Ziel Klassenerhalt komplett verschworen. Wir haben den Fans sehr viel Freude bereitet. Auch gegen Stuttgart haben wir erst hinten raus nachgelassen." Der Link zum Interview:https://www.clipro.tv/player?publishJobID=dnlqOXg4UkVzbHkzSXNGcWtEUkVuOUlacHk0RUFPQ0p2ZEtBZzhrQUtaRT0=TSV 1860 München - Erzgebirge Aue 1:1Im letzten Heimspiel von Marco Hiller trennt sich der TSV 1860 München 1:1 von Erzgebirge Aue. Nach 17 Jahren bei den Löwen schlägt der Rekord-Spieler der 3. Liga (217 Einsätze) neue Wege ein.Nach Abpfiff wird er von allen Teammitgliedern geherzt. Der Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=endoZ0hNYk9FWVJZYitKOWRwWjdqZVpCLy9Kc281RTJyU21Nd09XWjNaYz0=Marco Hiller auf dem Zaun in der Löwen-Kurve. Co-Trainer Stefan Lex über das 1860-Urgstein: "Ich habe hier 7 Jahre mit ihm zusammen verbracht, wir haben ein gutes Verhältnis. Mich freut es, dass er hier gefeiert wird. Das hat er absolut verdient. Schade, dass es auseinandergeht, aber es hat seine Gründe." Der Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=blp5STBYMVdSVTBPSGpVaXo5ZDR1cUZpa29xdXlHbVFWdGRJMjFpN2Jtaz0=Der TSV 1860 München rüstet für die 3. Liga in der neuen Saison schon auf. Sport-Vorstand Dr. Christian Werner hat einen Überblick zu den Personalplanungen und -gesprächen in der Pause des letzten Sechzig-Heimspiels gegeben.Imposante Choreo der Fans des TSV 1860 München vor dem Spiel, welches das Letzte von Marco Hiller im Löwen-Tor ist. Der Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=a1NlajArbGpIcFJhTzh1aHJ6K1hwL0tmN1hXbjdWenNlQURvV201dWN6OD0=Patrick Glöckner, Trainer TSV 1860 München, vor dem Spiel über seine Vertragsverlängerung: "Ich bin erleichtert, weil bis der Prozess beendet ist eine Prozedur mit Höhen und Tiefen ist. Es passt so gut, weil man gesehen, dass die Mannschaft und ich, auch der Verein und die Fans einiges erreicht haben, den Abstieg verhindern konnten. Wir haben die Mannschaft schon ein Stück weit weiterentwickelt und wollen daran ansetzen und fortfahren."Über die Transfers von Kevin Volland und Florian Niederlechner: "Das ist ein Zeichen von Christian Werner. Die Spieler hat er verpflichtet und wir freuen uns natürlich total, dass sie zu so einen tollen Verein kommen. So tolle Spieler mit großen Namen. Ist aber auch eine Bürde für die Jungs, weil ihnen viel abverlangt wird. Aber ich glaube, dass sie dem standhalten können. Es sind zwei richtig gute Fußballer, die auch extrem Bock auf den Verein haben und der Mannschaft extrem weiterhelfen können."Über den Abschied von Marco Hiller: "Für Marco ist es keine einfache Situation. Er hat hier 17 Jahre gespielt und sich komplett mit dem Verein identifiziert. Er ist ein super Torwart, ist meine Nummer Eins gewesen. Wir haben einen guten Austausch, verstehen uns sehr gut. Ist für ihn natürlich sehr emotional. So ist der Sport, so ist der Fußball. Man muss sich privat wissen, was man als nächsten Step noch erreichen möchte. Da wollen wir ihm keine Steine in den Weg legen und wünschen ihn alles erdenklich Gute, auch wenn wir ihn hier gerne weiter gesehen hätten." Der Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=NHF4M0FFcmRjNTJyMjlqRWwwTituN2QzemhDUU5vVFU4d3pJcm1ONHdSMD0=Dr. Christian Werner, Sport-Geschäftsführer TSV 1860 München, in der Halbzeitpause: Trainer Patrick Glöckner hat seinen Geburtstag vergessen. "Wir hatten ab 7 Uhr morgens Termine und ich habe ihn dann einfach mal ins offene Messer laufen lassen. Irgendwann war er bisschen schockiert, dass er es vergessen hatte. Kein Problem."Über die Vertragsverlängerung mit Glöckner. "Er hat einen sehr guten Job gemacht. Hat die Mannschaft in einer Phase übernommen, wo wir auch tabellarisch in einer schweren Situation waren. Das hat er sehr gut gemeistert. Deswegen hatten wir auch das Gefühl mit ihm in die Zukunft gehen zu wollen. Die Gespräche waren etwas länger, aber wenn man irgendwann noch zusammenarbeitet, soll es auch eine Liebeshochzeit sein. Wir haben uns intensiv ausgetauscht. Da ging es um Inhalte, nicht groß um das Finanzielle."Über die Transfers von Kevin Volland und Florian Niederlechner: "Als Manager ist man froh, wenn man den Fans etwas zurückgeben kann. Mit einer Vision kann man die Spieler auch catchen. Vom ersten Gespräch an haben die gebrannt. Die haben richtig Bock. Das sind keine Nostalgie-Transfers. Sie werden uns hier viel Freude bereiten. So ein bisschen Aufbruchstimmung tut uns allen ganz gut. Man muss aber aufpassen, weil das Löwen-Umfeld dazu neigt, dass es ein bisschen on top ist, aber ich finde das sympathisch."Über Julian Guttau: "Wir sind in guten Gesprächen. Wir haben ihm klar nochmal gesagt, welchen Stellenwert er bei uns hat und dass wir sehr gerne weiter mit ihm zusammenarbeiten würden. Jetzt schauen wir wie die nächsten Tage und Wochen laufen." Über den Abschied von Marco Hiller. "Das war ein Gänsehaut-Moment. Er hat ein extremes Standing im Verein. Er hat für so viele Jahre die Knochen und auch mal das Gesicht hingehalten. Es tut uns leid, dass wir nächstes Jahr nicht mehr zusammenarbeiten. Manchmal ist es einfach so." Der Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=aWs2Y2V2dTlIQlVMNGorY1owY1NkbGpDczc1MVVIRWVwbGt0T09PcWF4QT0=VfL Osnabrück - SC Verl 0:3Ziel Klassenerhalt erreicht, aber VfL-Trainer Marco Antwerpen war nicht zum Feiern zumute. Sein Fazit fiel deshalb etwas zerknirscht aus und er hat gleich ToDos für die neue Saison aufgesetzt: "Da sieht man doch einfach mal, wie's ist, wenn man vernünftig und gut miteinander arbeitet. Wenn man vernünftig miteinander umgeht. Dann ist man in der Lage in der 3. Liga gut zu bestehen. Wir haben in den letzten beiden Spielen 6 Tore kassiert. Wenn man das in den Kontext setzt zur gesamten Saison., dann weiß man auch. An welchen Stellschrauben man sofort wieder drehen muss." Fatih Kaya holt immerhin einen Titel für Wiesbaden, das eigentlich aufsteigen wollte: Torschützen-König, 20 Treffer, mit Kicker-Torjäger-Kanone, überreicht von Peter Nickel. Der Link: clipro.tv/player?publishJobID=eHRpaTNWSWtVV0JPRHVRa3JRNkNsYWI3aWZnQzliL0hnNGVwTDJoY2E4Yz0=