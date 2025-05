Basel - Österreich hat den Eurovision Song Contest (ESC) im Jahr 2025 gewonnen. Der 24-jährige Johannes Pietsch landete unter seinem Künstlernamen "JJ" und mit der Fähigkeit, sehr hoch zu singen, mit "Wasted Love" am Samstagabend auf Platz eins, vor den Beiträgen aus Israel und Estland.Deutschland erreichte mit dem Duo Abor & Tynna und "Baller" Platz 15. Die deutschen Anrufer vergaben ihrerseits die meisten Punkte an Israel, gefolgt von Griechenland, Albanien, Polen und dem letztendlichen Gewinner Österreich.Die Topfavoriten gingen in diesem Jahr alle leer aus, beispielsweise der schwedische Beitrag "Bara bada bastu" vom finnlandschwedischen Trio KAJ (Platz 4), der Italiener Lucio Corsi mit "Volevo essere un duro" (Platz 5) oder der Niederländer Claude mit "C'est la Vie" (Platz 12).