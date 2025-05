Das größte Elektroschiff der Welt soll noch 2025 an den Start gehen und bis zu 2.100 Passagier:innen und 225 Fahrzeuge transportieren. Die Kapazität der Batterien der "China Zorrilla" entspricht dabei jener von 400 Tesla Model X. Die sogenannte Mobilitätswende, also der Versuch, CO2-Emissionen zu reduzieren und auf nachhaltige Energieträger zu setzen, kommt nach und nach auch in der Schifffahrt an. Noch im Laufe dieses Jahres soll mit der "China ...

