New York - Ein Segelschiff der mexikanischen Marine ist am Samstag in New York mit der Brooklyn Bridge kollidiert. Bei dem Unfall kamen zwei Menschen ums Leben, wie New Yorks Bürgermeister Eric Adams mitteilte.Das Unglück ereignete sich demnach kurz vor 20:30 Uhr Ortszeit - 19 Personen wurden im Inneren des Schiffes verletzt. Die New Yorker Behörden teilten unterdessen mit, dass Brückeninspektoren bisher "keine Anzeichen für strukturelle Schäden an der Brooklyn Bridge" gefunden hätten.Die mexikanische Marine erklärte derweil, dass die Cuauhtemoc bei einem Segelmanöver beschädigt worden sei. Im Internet veröffentlichte Videos zeigten, wie der Mast des Schiffes gegen die Brücke prallte und auseinanderbrach. Das Schiff befand sich im Rahmen einer weltweiten Goodwill-Tour in New York und war zum Zeitpunkt des Vorfalls auf dem Weg nach Island.