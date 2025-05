Rom - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat den kanadischen Premierminister Mark Carney nach Deutschland eingeladen. Carney habe bei einem Gespräch in Rom am Sonntag versprochen, "in enger Ministerbegleitung möglichst bald der Einladung zu folgen", teilte die Bundesregierung am Sonntag mit.Das Treffen erfolgte demnach vor den Feierlichkeiten zur Amtseinführung von Papst Leo XIV. Bei ihrem Gespräch hätten beide einen intensiven Austausch zur Ukraine, den Handelsbeziehungen und zur Energiekooperation geführt, hieß es.Carney ist seit dem 14. März Premierminister Kanadas.