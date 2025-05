Die Super Micro Computer-Aktie feierte in den vergangenen Tagen ein starkes Comeback. In der letzten Handelswoche legte der Kurs des Serverherstellers um +45% zu. Was steckt hinter dem Rebound an der Börse und wie sollten Anleger darauf reagieren? Rückenwind aus dem Nahen Osten Auslöser der jüngsten Kursrallye der Super Micro Computer-Aktie sind gute Nachrichten aus der arabischen Welt. US-Präsident Trump versteht sich auf seinen Auslandsreisen bekanntermaßen ...

