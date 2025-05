Washington - Beim ehemaligen US-Präsidenten Joe Biden ist eine "aggressive Form" von Prostatakrebs diagnostiziert worden. Das teilte sein Büro am Sonntag mit.Demnach hat sich die Krankheit auch auf seine Knochen ausgebreitet. Weiter heißt es: "Obwohl es sich um eine aggressivere Form der Krankheit handelt, scheint der Krebs hormonempfindlich zu sein, was eine wirksame Behandlung ermöglicht."Biden und seine Familie "prüfen die Behandlungsmöglichkeiten mit seinen Ärzten", hieß es in der Erklärung.