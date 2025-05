Nach 15 erfolgreichen Jahren an der Spitze des Verbandes ist Dieter Krauß bei der Mitgliederversammlung des Deutschen Fruchthandelsverbandes e.V. (DFHV) in Berlin verabschiedet worden. Als Nachfolger bestimmte das neu gewählte Präsidium Jürgen Bruch, COBANA Gruppe. Amtsübergabe von Dieter Krauß an den neuen DFHV-Präsidenten Jürgen Bruch (l.)....

