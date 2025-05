Die ungarische Pfirsichanbaufläche verzeichnet seit 2010 einen rückläufigen Trend,wobei sich die Anbaufläche in den letzten 15 Jahren halbiert hat, so berichtet FruitVeB.hu. Aufgrund der Frostschäden im April ist die Prognose für 2025 nur 20-30 % der normalen Ernte des Vorjahres von 26.000 Tonnen, was nur zwischen 5.000 und 8.000 Tonnen liegen kann, wenn es im...

