Der BVB hat es tatsächlich doch noch geschafft und Bundesliga-Geschichte geschrieben: Denn noch nie gelang es einer Mannschaft, die nach dem 26. Spieltag noch in der unteren Tabellenhälfte stand, noch in die Top 4 zu kommen. Für Borussia Dortmund bedeutet der Sprung auf Platz 4 am 34. Spieltag nicht nur Prestige, sondern vor allem auch jede Menge Geld. Denn nun sind dem BVB durch die zehnte Champions-League-Teilnahme in Folge knapp 30 Millionen Euro sicher. Durch das neue Format stehen die Chancen ...

