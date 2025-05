Auch am letzten Handelstag der Woche präsentierte sich der DAX robust und blieb in Reichweite seines am Montag erreichten Rekordhochs von 23.912 Punkten. Zum Handelsschluss stand ein moderates Plus von 0,3 Prozent zu Buche. Worauf es jetzt für den DAX ankommt, erläutert Thomas Bergmann in dieser Sendung. ...