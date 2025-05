DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

VONOVIA - Der einflussreiche Stimmrechtsberater Glass Lewis rät den Vonovia-Anlegern, den Vergütungsbericht auf dem anstehenden Aktionärstreffen abzulehnen. Die US-Firma kritisiert die Höhe der Bonusergebnisse des Vorstands. Angesichts der großen Unzufriedenheit der Aktionäre mit den Vorschlägen zur Vergütung hätte Vonovia mehr Vorsicht walten lassen können, heißt es in der Empfehlung, die dem Handelsblatt vorliegt. Eine Abstimmungsschlappe droht wohl trotzdem nicht: Der andere wichtige Stimmrechtsberater ISS empfiehlt, den Vergütungsvorschlag von Vonovia anzunehmen. (Handelsblatt)

DOW CHEMICAL - Bundeskanzler Friedrich Merz hat sich in die Debatte um die Zukunft wichtiger ostdeutscher Chemie-Werke des US-Konzerns Dow Chemical eingeschaltet. Wie das Handelsblatt aus Regierungskreisen erfuhr, hat Merz ein Gespräch mit Konzernchef Jim Fitterling geführt. "Wir können den Kontakt bestätigen", hieß es in Regierungskreisen. Es werde "weitere Gespräche geben". Dow Chemical hatte bei der Präsentation seiner Quartalszahlen Ende April angekündigt, möglicherweise mehrere Anlagen in Deutschland zu schließen. Dabei geht es inzwischen auch um zentrale Produktionsstätten im ostdeutschen Chemiedreieck zwischen Leipzig und Halle. (Handelsblatt)

RWE - Der billionenschwere norwegische Staatsfonds hat den Ausschluss des deutschen Energiekonzerns RWE von seinen Investitionen zurückgezogen. Das teilte der Fonds im Mai in einem Statement mit. Damit steht RWE nun "unter Beobachtung". Der Fonds hatte den Energiekonzern zuvor wegen Umweltaspekten ausgeschlossen. Zur Begründung der Neubewertung heißt es in dem Schreiben des Fonds: "RWE hat sich verpflichtet, bis 2030 aus der Braunkohleförderung und -verbrennung in Deutschland auszusteigen, und die Reduzierung bis 2030 folgt einem festen Plan." Parallel dazu baue RWE sein Geschäft mit erneuerbaren Energien erheblich aus. (Handelsblatt)

