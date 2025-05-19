DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
JAPFA LTD 1O4 SG1AB9000005 BAW/UFN
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|JAPFA LTD.: REQUEST FOR SUSPENSION::MANDATORY
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