The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 20.08.2025
Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 20.08.2025
ISIN Name
CA76170Q1063 REYNA SILVER CORP.
CA9411881043 WATER WAYS TECHS INC.
HK0000928959 LENOVO GROUP LTD.
HK0000931664 HONG KONG EXCH.+CLEA. LTD
KYG040111216 ANT.(RMB)CL.B HD-,10
KYG070341204 BAIDU INC. A YC 1
SG1AB9000005 JAPFA LTD
