Pressemeldung SINGULUS TECHNOLOGIES AG unterstützt Aufbau einer neuen CIGS-Dünnschichtfabrik von ROLTEC in Polen mit Vakuumbeschichtungsanlagen Kahl am Main, den 19. Mai 2025 Die SINGULUS TECHNOLOGIES AG (SINGULUS TECHNOLOGIES) kooperiert mit ROLTEC in Polen beim Aufbau einer neuen Produktionsstätte für CIGS-Dünnschicht-Solarmodule im Rahmen einer von der EU geförderten Initiative zur Stärkung der europäischen Wertschöpfungskette für erneuerbare Energien. SINGULUS TECHNOLOGIES liefert drei moderne Vakuum-Beschichtungsanlagen für Forschung, Entwicklung und Serienproduktion. Alle Anlagen werden bis 2025 installiert. Die Anlagen sind zentral für die Abscheidung von back contact- (Rückkontakt) und buffer layer-Schichten (Pufferschichten) und basieren auf cadmiumfreien, industriell erprobten Verfahren mit hoher Prozessstabilität, die die Herstellung umweltfreundlicher und hocheffizienter CIGS-Solarmodule unterstützen. Die aktuelle CIGS-Dünnschichttechnologie bietet Möglichkeit, in Zukunft auch Tandem-Photovoltaik-Anwendungen zu integrieren. Dies öffnet zusätzliches Potenzial zur Effizienzsteigerung und unterstreicht das gemeinsame Engagement von SINGULUS TECHNOLOGIES und ROLTEC für Innovation und nachhaltige Energielösungen. Hintergrund CIGS

CIGS (Kupfer-Indium-Gallium-Diselenid) ist ein Halbleitermaterial für Dünnschichtsolarzellen mit hoher Lichtausbeute und gutem Temperaturverhalten. CIGS-Module erzielen besonders unter schwachen Lichtbedingungen und bei erhöhten Umgebungstemperaturen überdurchschnittliche Energieerträge. Durch ihre homogene Oberfläche eignen sie sich zudem ideal für gebäudeintegrierte Photovoltaik (BIPV). Zukunftsperspektive Tandem-PV

Die Technologie gilt darüber hinaus als vielversprechende Basis für Tandem-Solarzellen, bei denen CIGS als untere Zellschicht mit einer Top-Zelle mit großer Bandlücke kombiniert wird. Solche Strukturen eröffnen das Potenzial, die Wirkungsgradgrenzen klassischer Einzelzelltechnologien zu überschreiten. Über ROLTEC

https://roltec.pl/en/solvoz/ Ende 2024 hat ROLTEC mit dem Bau der ersten Produktionsstätte für Dünnschicht-Photovoltaikmodule auf Basis der CIGS-Technologie in Polen begonnen. Auf Grundlage intensiver Laborentwicklungen ist ROLTEC in der Lage, die Herstellung von CIGS-Zellen auf industriellen Maßstab auszuweiten - bei gleichzeitig höchsten Qualitäts- und Reproduzierbarkeitsstandards. Das Projekt umfasst den Bau und die Inbetriebnahme einer kompletten Modulproduktion, einschließlich Produktions- und Lagerhalle, einem Technikum sowie einem Bürogebäude mit zugehöriger Infrastruktur und Grundstücksentwicklung. Die in der neuen Fabrik in Wroclaw, Polen produzierten hocheffizienten Module sollen der wachsenden Nachfrage nach erneuerbaren Energielösungen gerecht werden. Mit dieser Investition will ROLTEC einen aktiven Beitrag zu einer nachhaltigeren Zukunft leisten. Die Strategie des Unternehmens orientiert sich dabei konsequent an den Zielen der Nachhaltigkeitspolitik von EU und UN und bildet eine dauerhafte Grundlage für die weitere Geschäftsentwicklung. Dank einer firmeneigenen, kontinuierlich weiterentwickelten Technologie ist ROLTEC in der Lage, ein marktfähiges Produkt anzubieten, das Siliziumzellen in vielerlei Hinsicht überlegen ist - insbesondere hinsichtlich Preis, Installationsfreundlichkeit, Effizienz, Garantiebedingungen und Design. SINGULUS TECHNOLOGIES - Dünnschichttechnik und Oberflächenbehandlung

SINGULUS TECHNOLOGIES entwickelt und baut innovative Maschinen und Anlagen für effiziente Produktionsprozesse in der Dünnschichttechnik und Oberflächenbehandlung, die weltweit in den Märkten Photovoltaik, Halbleiter, Medizintechnik, Verpackung, Glas & Automotive sowie Batterie & Wasserstoff zum Einsatz kommen. Zu den Kernkompetenzen des Unternehmens zählen Verfahren der Beschichtungstechnik (Kathodenzerstäubung/PVD/Sputtering, PECVD, Aufdampfen), Oberflächenbehandlung sowie nasschemische und thermische Produktionsverfahren. SINGULUS TECHNOLOGIES sieht Nachhaltigkeit als Chance, sich mit innovativen Produkten zu positionieren. Im Fokus stehen Umweltbewusstsein, die effiziente Nutzung von Ressourcen sowie die Vermeidung unnötiger CO2-Belastung. Bei SINGULUS TECHNOLOGIES hat eine verantwortungsvolle und nachhaltige Unternehmensführung einen hohen Stellenwert. SINGULUS TECHNOLOGIES AG, Hanauer Landstraße 103,

D-63796 Kahl/Main, WKN A1681X / ISIN DE000A1681X5

Kontakt: Maren Schuster, Investor Relations, Tel.: + 49 (0) 160 9609 0279 Bernhard Krause, Unternehmenssprecher, Tel.: +49 (0) 172 833 2224 www.singulus.de



