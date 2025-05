ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Richemont von 171 auf 181 Franken angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der solide Abschluss des Geschäftsjahres bestätige die Führungsrolle des Luxusherstellers im attraktiven Schmuck-Segment, schrieb Zuzanna Pusz in ihrem am Montag vorliegenden Kommentar./rob/ajx/agVeröffentlichung der Original-Studie: 19.05.2025 / 00:41 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.05.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: CH0210483332