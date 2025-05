NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat BP von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 550 auf 390 Pence gesenkt. Mit den Aussichten auf sinkende Ölpreise 2025/26 sei die Strategie von BP zunehmenden Risiken ausgesetzt, schrieb Giacomo Romeo in einer am Montag vorliegenden Studie. Entweder halte der Konzern an seinem Schuldenabbau-Ziel fest oder er setze das Aktienrückkaufprogramm aus und / oder reduziere die Wachstumsambitionen für das Fördergeschäft./ajx/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.05.2025 / 16:41 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.05.2025 / 19:00 / ET

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

GB0007980591, XC0009677409