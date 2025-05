Das UL Solutions Europe Advanced Battery Laboratory wird Prüf-, Simulations- und Zertifizierungsdienste anbieten. Der Fokus soll auf Forschung, Sicherheit und Leistung von Automobil- und stationären Batterien liegen. von pv magazine Energy Storage Das US-amerikanische Prüf- und Zertifizierungsunternehmen UL Solutions Inc. hat in Aachen ein Testzentrum für Batterien eröffnet. Im Europe Advanced Battery Testing Laboratory werden Batterien getestet, die in Elektrofahrzeugen und großen Energiespeichersystemen eingesetzt werden. Das von Grund auf neu errichtete Labor ist so konzipiert, dass es sowohl ...

