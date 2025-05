© Foto: picture alliance / ZUMAPRESS.com | La Nacion

Nvidia will bei PsiQuantum einsteigen und damit erstmals direkt ins Quantencomputing investieren. Auf der Computex zeigt der Konzern zudem Roboter, neue Serverlösungen - und feiert sich als KI-Kultmarke. Nvidia steht kurz vor einem strategischen Schritt ins Quantencomputing: Das Unternehmen befindet sich laut The Information in fortgeschrittenen Gesprächen über eine Beteiligung an PsiQuantum. Das Start-up aus Palo Alto entwickelt photonische Quantencomputer und sammelt derzeit in einer Finanzierungsrunde unter Leitung von BlackRock mindestens 750 Millionen US-Dollar ein - bei einer Bewertung von sechs Milliarden US-Dollar. Nvidia würde damit erstmals direkt in ein Unternehmen investieren, …