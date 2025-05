EQS-News: MS Industrie AG / Schlagwort(e): Quartalsergebnis/Zwischenbericht

MS Industrie AG veröffentlicht Eckdaten des ersten Quartals 2025



19.05.2025

Eingeschränkte Vergleichbarkeit zum Vorjahresquartal

Gesamtergebnis noch negativ inkl. Anlaufkosten USA

Deutlich gesteigerter Auftragsbestand

Anhebung der Umsatzprognose für 2025 auf 150 Mio. Euro

Der Konzernumsatz der MS Industrie AG für das erste Quartal 2025 in Höhe von rund 36 Mio. Euro (Vorjahr: rund 54 Mio. Euro) reduzierte sich insbesondere auch durch den Mitte 2024 erfolgten Verkauf der Mehrheit der Sparte "MS Ultrasonic" erwartungsgemäß. Insofern ist der Vergleich mit allen weiteren Eckdaten der Gewinn- und Verlustrechnung mit dem ersten Quartal des Vorjahres nur begrenzt aussagekräftig.



Das Gesamtergebnis (EAT) lag mit rund -1,3 Mio. Euro noch im negativen Bereich; dabei ist zu berücksichtigen, dass das Hochfahren der Kundenabrufe auf ein niedriges Normal-Niveau seit Anfang 2025 schrittweise erfolgte und zudem Anlaufkosten für den Aufbau des neuen US-amerikanischen Werks in Charlotte (North Carolina) in Höhe von rund 0,4 Mio. Euro im Ergebnis enthalten sind.



Sichtbar positiv war der deutliche Anstieg der Auftragsbestände im Hauptsegment MS XTEC für die jeweils kommenden sechs Monate um +12% seit dem Bilanzstichtag auf rund 81 Mio. Euro zum Ende des ersten Quartals 2025. Der Vorstand führt dies im Wesentlichen auf die Beendigung des Abbaus von - teilweise noch aus der Zeit der Lieferkettenproblematik entstammenden - überhöhten Lagerbeständen bei den größten Kunden zurück. Dr. Andreas Aufschnaiter, Vorstand der MS Industrie AG: "Aufgrund der nun vorliegenden Visibilität konnte der Umsatzausblick für das gesamte Geschäftsjahr 2025 von bisher 145 Mio. Euro auf mittlerweile rund 150 Mio. Euro angehoben werden. Insofern blicken wir vorsichtig, aber optimistisch in die Zukunft."



Die ausführliche freiwillige Quartalsmitteilung ist unter der Rubrik https://www.ms-industrie.de/investor-relations/ad-hoc-corporate-news/ abrufbar.





Hintergrund:



Die MS Industrie AG (WKN 585518; ISIN DE0005855183) mit Sitz in München ist die gelistete Muttergesellschaft einer fokussierten Technologiegruppe mit Kernkompetenz in der hochautomatisierten Metallbearbeitung und Montage ("MS XTEC": Systeme und Komponenten für schwere Verbrennungsmotoren sowie hybride und elektrische Antriebsformen) und einer - seit Anfang Juli 2024 minderheitlichen - Kapitalbeteiligung in der Ultraschalltechnik ("MS Ultrasonic": Sondermaschinen, Serienmaschinen sowie Ultraschallsysteme und -komponenten). Zu den wesentlichen Kundenbranchen der MS XTEC zählen die weltweite Nutzfahrzeug-Industrie gefolgt von der Baumaschinenindustrie und anderen Heavy-Duty-Anwendungen bis hin zur stationären Energieerzeugung. Die Gruppe erwirtschaftete im Übergangsjahr 2024 ein Umsatzvolumen von rund 170 Mio. Euro und erwartet ab 2025 ein Umsatzvolumen von über 150 Mio. Euro mit rund 400 Beschäftigten und zwei Produktionsstandorten in Trossingen / Baden-Württemberg sowie Charlotte / North Carolina (USA).





Pressekontakt:

BeckerBeratungsGesellschaft (BBG)

Neustr. 23

55296 Gau-Bischofsheim / Mainz

Klaus-Karl Becker

+49 (0) 172 61 41 955

kkb@b-bg.de



Hinweise:



