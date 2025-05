Nach Darstellung von SMC-Research sei der Umsatz- und Ergebnisrückgang der PVA TePla AG im ersten Quartal 2025 nicht überraschend. Vielmehr entspreche die Entwicklung der Ankündigung des Unternehmens, dass 2025 ein Übergangsjahr vor einem kräftigen Wachstumsschub sei. Ein zentraler Hoffnungsträger dafür sei laut SMC-Analyst Adam Jakubowski das Metreologiegeschäft, das weiter sehr dynamisch wachse und inzwischen mehr als die Hälfte des Auftragseingangs ausmache. Damit zahle sich die strategische Diversifikation weiter aus.

Laut SMC-Research habe PVA TePla 2025 als ein Übergangsjahr auf dem Weg zur Umsatzverdopplung bis 2028 bezeichnet, was die Q1-Zahlen nun bestätigen. So sei der Konzernumsatz um 4 Prozent auf 58,8 Mio. Euro gesunken, was in Verbindung mit einem fortgesetzten Kostenwachstum für einen deutlichen Gewinnrückgang gesorgt habe. Das EBITDA habe sich um 6 Prozent auf 8,2 Mio. Euro ermäßigt, beim EBIT habe der Rückgang 16 Prozent auf 5,9 Mio. Euro betragen und das Nettoergebnis sei um ein Viertel auf 3,5 Mio. Euro gesunken. Bezogen auf die beiden Segmente sei die Halbleitersparte, welche die anhaltende Investitionszurückhaltung vor allem im klassischen Kristallzuchtgeschäft spüre, diesmal deutlich schwächer gewesen, während das Industriesegment sowohl die Erlöse als auch das Ergebnis - dieses auch sehr deutlich - habe steigern können.

Vor dem Hintergrund der anhaltenden Schwäche der Nachfrage nach Kristallzuchtanlagen zeige sich die strategische Weitsicht des Unternehmens, schon früh im letzten zyklischen Hoch die Diversifikation des Technologie- und Produktportfolios forciert zu haben und dies weiterhin mit hoher Intensität zu tun. Insbesondere der konsequente Ausbau des Metrologiegeschäfts zahle sich nun aus. So habe der Auftragseingang dieses Produktbereiches im ersten Quartal bereits 54 Prozent aller Bestellungen ausgemacht und habe damit dafür gesorgt, dass der Auftragseingang insgesamt habe gesteigert werden können. Auch wenn die Neuaufträge mit 46,1 Mio. Euro noch unter den Quartalserlösen geblieben seien, sei damit der höchste Auftragseingang seit dem Sommer 2023 erzielt worden.

Darüber hinaus habe PVA TePla zuletzt weitere Fortschritte erzielt. Besonders wichtig sei hier das vom Management berichtete erfolgreiche Fortschreiten der Qualifizierungsprozesse bei mehreren asiatischen Kunden, aus denen im Erfolgsfall größere Serienlieferverträge für produktionslinienintegrierte Ultraschallinspektionsanlagen hervorgehen sollten. In einem Fall habe PVA TePla bereits Anlagen liefern können, die inzwischen in die Produktionslinie integriert worden seien.

Insgesamt haben die Zahlen des ersten Quartals den Analysten-Erwartungen entsprochen. Auch mit der weiteren Umsetzung der Wachstumsstrategie scheine sich PVA TePla auf Kurs zu befinden. Dementsprechend sehen die Analysten derzeit keine Veranlassung, ihre Schätzungen zu ändern. Für 2025 rechnen sie folglich mit einem leichten Umsatzrückgang auf 263,3 Mio. Euro und mit einem EBITDA von 35,3 Mio. Euro. Bei beiden Kennzahlen bewegen sie sich somit im unteren Bereich der Unternehmensprognose (Umsatz: 260 bis 280 Mio. Euro; EBITDA: 34 bis 39 Mio. Euro). Das gelte auch für die Entwicklung der Erlöse und Margen in den Folgejahren, für die die Analysten zwar weitere starke Zuwächse erwarten, aus Vorsicht aber mit spürbar niedrigeren Werten kalkulieren als das Unternehmen selbst.

Gleichwohl sehen die Analysten den fairen Wert mit 25,20 Euro weit über dem aktuellen Börsenkurs, in dem sich ihres Erachtens insbesondere die Potenziale des Metrologiegeschäfts noch nicht adäquat widerspiegeln. Auf dieser Grundlage bestätigen sie das Urteil "Buy".

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 19.05.2025 um 9:35 Uhr)

Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde am 17.05.2025 um 19:26 Uhr fertiggestellt und am 19.05.2025 um 9:15 Uhr veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: https://www.smc-research.com/wp-content/uploads/2025/05/2025_05_19_SMC-Update_PVA_TePla_frei.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.