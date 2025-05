pv magazine sprach mit Garikoitz Sarriegi, Senior Project Manager bei Kiwa PI Berlin Ibérica, über den von der Nachrichtenagentur veröffentlichten Bericht. Darin heißt es, in Wechselrichtern und Batterien aus China seien Geräte gefunden worden, die für Spionage und Sabotage anfällig sind. von pv magazine Spanien Am vergangenen Mittwoch schlug die Bombe ein: In einem Reuters-Bericht hieß es, in einigen Wechselrichtern und Batteriesystemen aus China seien unerklärliche Kommunikationsgeräte gefunden worden. US-Beamte des Energieministeriums würden Berichten zufolge "das Risiko, das von in China hergestellten ...

