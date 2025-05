Die Volkswagen-Vorzüge sacken am Montagvormittag um 5,3 Prozent ab und notieren am DAX-Ende. Auch wenn der Autobauer mit zahlreichen Problemen zu kämpfen hat, hat der Rücksetzer damit wenig zu tun. Nach der Hauptversammlung am Freitag wird die Aktie zum Wochenstart ex Dividende gehandelt. Was auf dem Aktionärstreffen sonst Wichtiges passiert ist.Die Hauptversammlung war geprägt von scharfer Kritik der Aktionäre. Insbesondere die Zusammensetzung des Aufsichtsrats sorgte für Unmut. Investoren warfen ...

