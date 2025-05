FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 19.05.2025 - 11.00 am- BARCLAYS CUTS FUTURE PLC PRICE TARGET TO 900 (945) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS INTERMEDIATE CAPITAL GROUP TARGET TO 2770 (2810) PENCE - 'OW' - BARCLAYS RAISES IG GROUP PRICE TARGET TO 1380 (1250) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES STANDARD CHARTERED TARGET TO 1360 (1300) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES VESUVIUS PRICE TARGET TO 330 (310) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES WISE PRICE TARGET TO 1300 (1130) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG CUTS TREATT PRICE TARGET TO 440 (600) PENCE - 'BUY' - HSBC CUTS LEGAL & GENERAL TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 255 (265) PENCE - JEFFERIES CUTS BP TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 390 (550) PENCE - JEFFERIES CUTS CONDUIT HOLDINGS PRICE TARGET TO 585 (600) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS GENEL ENERGY PRICE TARGET TO 85 (90) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS HARBOUR ENERGY PRICE TARGET TO 230 (280) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS ITHACA ENERGY TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 130 (145) PENCE - JEFFERIES CUTS JADESTONE ENERGY TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 20 (35) PENCE - JEFFERIES CUTS KOSMOS ENERGY PRICE TARGET TO 250 (340) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS SHELL PRICE TARGET TO 3000 (3300) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS TULLOW OIL PRICE TARGET TO 10 (12) PENCE - 'UNDERPERFORM' - JEFFERIES RAISES CAPRICORN ENERGY TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 290 (220) PENCE - JEFFERIES RAISES CVS GROUP PRICE TARGET TO 1250 (1028) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES RAISES ENERGEAN PRICE TARGET TO 920 (900) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES REINITIATES SERICA ENERGY WITH 'BUY' - PRICE TARGET 185 PENCE - PEEL HUNT RAISES AO WORLD TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 137 (115) PENCE - RBC CUTS DR. MARTENS PRICE TARGET TO 60 (70) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC CUTS SPIRE HEALTHCARE PRICE TARGET TO 300 (310) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES B&M PRICE TARGET TO 375 (360) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES KINGFISHER PRICE TARGET TO 290 (255) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC RAISES SAINSBURY PRICE TARGET TO 300 (280) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES TESCO PRICE TARGET TO 350 (340) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - UBS CUTS TRAINLINE PRICE TARGET TO 455 (480) PENCE - 'BUY'dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob