Unterföhring (ots) -- Seven.One Audio und Studio Bummens bilden synergetisches "Podcast Powerhouse" mit vereinter Vermarktungs- und Produktionsexpertise- Strategischer Deal mit vielfältigen Synergiepotenzialen auch für Joyn- Neues Highlight im Portfolio: "Der Sophie Passmann Podcast", seit dem 28. März jeden FreitagUnterföhring, 19. Mai 2025. Zwei Branchengrößen bündeln ihre Kräfte: ProSiebenSat.1 übernimmt die Anteilsmehrheit am Berliner Podcast-Publisher Studio Bummens und setzt damit einen weiteren strategischen Meilenstein zur Stärkung der Position im stark wachsenden Podcast-Geschäft. Mit diesem Schritt baut die Mediengruppe das Podcast-Produktionsbusiness ihrer hauseignen Podcast-Unit Seven.One Audio weiter aus und sorgt für eine noch engere Verzahnung von Produktion und Vermarktung. So verfolgt das Unternehmen weiterhin konsequent die Strategie, die starke Marktposition von Seven.One Audio im deutschsprachigen Podcast-Geschäft weiter auszubauen.Katharina Frömsdorf, Geschäftsführerin der Seven.One Entertainment Group: "Gemeinsam mit Studio Bummens erschaffen wir jetzt ein wahres 'Podcast Powerhouse': Wir bauen unser starkes Podcast-Geschäft mit der Produktionsexpertise von Studio Bummens weiter aus und stellen uns so entlang der gesamten Podcast-Wertschöpfungskette noch breiter und stärker auf. Studio Bummens bringt zudem ein herausragendes Talentnetzwerk mit, das unser Portfolio bereichert. Für die Talents und für unser Haus entstehen so wertvolle neue Perspektiven - auch für unseren Superstreamer Joyn."Zusätzlich eröffnet das neu formierte "Podcast Powerhouse" auch für den Werbemarkt klare Vorteile: Seven.One Audio erweitert so sein Inventar nachhaltig und kann künftig gemeinsam mit Studio Bummens Werbe- und Podcast-Inhalte noch gezielter entlang der Kunden- und Zielgruppen-Bedürfnisse entwickeln.Studio Bummens zählt zu den führenden deutschen Podcast-Publishern und ist bekannt für eine Vielzahl erfolgreicher Formate mit den bekanntesten und beliebtesten Podcaster:innen im deutschsprachigen Raum. Die von Konstantin Seidenstücker, Tobias Bauckhage und Jon Handschin geführte Firma verantwortet unter anderem "Baywatch Berlin" mit Klaas Heufer-Umlauf, Thomas Schmitt und Jakob Lundt, "Apokalypse & Filterkaffee" mit Micky Beisenherz, "Copa TS" mit Tommi Schmitt, "G Spot" mit Stefanie Giesinger und "Einfach mal Luppen" mit Toni Kroos und Felix Kroos.Konstantin Seidenstücker, Co-Founder und Geschäftsführer von Studio Bummens: "Wir arbeiten mit dem Team von Seven.One Audio bereits seit vielen Jahren zusammen, haben gemeinsam den deutschen Podcast-Markt entscheidend mitgestaltet und ein starkes, vertrauensvolles Verhältnis aufgebaut. Umso schöner ist es, dass wir nun unsere Kräfte bündeln und gemeinsame Sache machen. Unsere Vision war es immer, Trailblazer im Markt und Markenaufbau von Podcasts zu sein. Wir gehen als Company somit den nächsten Schritt, sind bestens für die Zukunft aufgestellt und profitieren - genau wie unsere Talents - von den einzigartigen Möglichkeiten und Synergien, die unser Zusammenschluss auf allen Ebenen der Wertschöpfungskette eröffnet."Über den Kaufpreis haben beide Parteien Stillschweigen vereinbart. Das Signing erfolgte am Donnerstag, 15.05.2025. Das Closing der Transaktion wird Ende Mai erwartet.Erstes gemeinsames Projekt erfolgreich gestartet: "Der Sophie Passmann Podcast"Am 28. März 2025 startete die bekannte Moderatorin und Autorin Sophie Passmann ihren neuen Podcast "Der Sophie Passmann Podcast". Jeden Freitag gewährt sie spannende und unterhaltsame Einblicke in die Welt der Musik, des Films, der Popkultur und gesellschaftlicher Diskussionen. Passmann spricht über Themen wie die Grammys, den Super Bowl, die Rolle der Medienmänner, Fehltritte sowie ihre Gedanken zu Büchern, Filmen, Serien, TikTok und den größten Phänomenen unserer Zeit. Produziert wird der Podcast von Studio Bummens, die Vermarktung übernimmt Seven.One Audio. Der Podcast ist auf allen gängigen Plattformen verfügbar.