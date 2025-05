Berlin - Die Bundesregierung hat erleichtert auf das Ergebnis der Präsidentschaftswahl in Rumänien reagiert.Es sei ein "Zeichen der Stabilität", sagte Regierungssprecher Stefan Kornelius am Montag auf Anfrage der dts Nachrichtenagentur. "Ich glaube, dass alle in Europa diese Wahl zu interpretieren wissen - die Bundesregierung auch - und ihre Freude hat sie ja ausgedrückt."Die Bundesregierung sieht das Votum der Rumänen laut Kornelius als ein "starkes Zeichen für ein sicheres Europa". Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) freue sich auf die gute Zusammenarbeit mit dem neugewählten Staatsoberhaupt und der rumänischen Regierung.Bei den rumänischen Präsidentschaftswahlen hatte sich am Sonntag der EU-freundliche Kandidat Nicusor Dan gegen den Rechtspopulisten George Simion durchgesetzt.