Das Pfund Sterling gewinnt am Montag gegenüber seinen wichtigsten Währungen vor einem möglichen Handelsabkommen zwischen dem Vereinigten Königreich und der EU später am Tag.Die Herabstufung der US-Staatsanleihe durch Moody's hat den US-Dollar stark belastet.Analysten zufolge ist es unwahrscheinlich, dass die Fed in diesem Jahr die Zinssätze senkt. ...

