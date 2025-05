Der Goldpreis stabilisiert sich am Montag, nachdem Moody's am Freitag die Kreditwürdigkeit der US-Staatsanleihen herabgestuft hat, was die Renditen in die Höhe trieb. Einige Gegenwinde sind vorhanden, da Präsident Trump plant, mit dem russischen Präsidenten Putin über das Ende des Krieges in der Ukraine zu sprechen. Gold handelt in einer engen Spanne ...

