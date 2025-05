Berlin - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) blickt nach dem jüngsten Telefonat mit dem US-Präsidenten offenbar optimistisch auf das Gespräch von Donald Trump mit dem russischen Staatschef Wladimir Putin.Auf Nachfrage der dts Nachrichtenagentur, ob der Bundeskanzler bei dem Telefonat mit Trump den Eindruck gewonnen habe, dass der US-Präsident auch europäische Interessen in den Ukraine-Gesprächen vertritt, antwortete Regierungssprecher Stefan Kornelius am Montag: "Ich glaube, dass der Bundeskanzler einen sehr guten Eindruck aus diesem Telefongespräch mitnahm."Den Ereignissen des Tages wolle man nicht vorweggreifen. Es sei aber klar, dass der US-Präsident auch ein hohes Interesse habe, diesen Krieg zu beenden bzw. einen Waffenstillstand herbeizuführen. "Die europäischen Partner haben signalisiert, dass sie auf die Zusammenarbeit und die Unterstützung der USA stark vertrauen."Merz hatte am späten Sonntagabend erneut mit Trump und den Staats- und Regierungschefs von Frankreich, Großbritannien und Italien telefoniert. Dabei ging es laut Kornelius um die Lage in der Ukraine und das bevorstehende Telefonat zwischen Trump und Putin. Der Austausch solle unmittelbar nach dem für Montagnachmittag geplanten Gespräch zwischen Trump und Putin fortgesetzt werden.