Die Nachricht vom Rücktritt des langjährigen Vorstandschefs Lars Fruergaard Jorgensen sorgte am Freitag nur kurz für Unsicherheit. Die Aktie konnte sich schnell stabilisieren und heute sogar weiter zulegen. DER AKTIONÄR fasst die neuesten Stimmen zum Rücktritt zusammen und gibt eine neue Einschätzung zur Aktie.Die Aktie von Novo Nordisk tauchte am Freitag kurz ab, nachdem bekannt wurde, dass Jorgensen nach acht Jahren an der Spitze des Konzerns seinen Posten abgeben wird (DER AKTIONÄR berichtete: ...

