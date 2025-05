Frankfurt/Main - Der Dax ist am Montag nach einem bereits leicht negativen Start in den Handelstag bis zum Mittag weiter im roten Bereich geblieben. Gegen 12:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 23.735 Punkten berechnet, 0,1 Prozent unter dem Schlussniveau vom Freitag.An der Spitze der Kursliste rangierten Siemens Energy, die Münchener Rück und Daimler Truck, am Ende Volkswagen, SAP und Vonovia. Die Papiere von Volkswagen werden allerdings mit einem Dividendenabschlag gehandelt."Die Investoren haben zum Wochenauftakt eine Reihe von sich verändernden Rahmenbedingungen bekommen und müssen diese einordnen", sagte Marktexperte Andreas Lipkow. "Die Ratingveränderung der USA als Emittent ist insgesamt nicht allzu sehr besorgniserregend, dennoch eine weitere Komponente, die den US-Finanzmarkt unter Druck bringen kann." Die direkten Folgen im Anleihemarkt und sich daraus verteuernden Finanzierungskosten für die USA hätten eine ordentliche Durchschlagskraft.Die europäische Gemeinschaftswährung war am Montagnachmittag stärker: Ein Euro kostete 1,1276 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8868 Euro zu haben.Der Ölpreis sank unterdessen deutlich: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 12 Uhr deutscher Zeit 64,55 US-Dollar; das waren 86 Cent oder 1,3 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.