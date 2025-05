DJ Fitch bestätigt Eon-Rating mit BBB+ mit stabilem Ausblick

DOW JONES--Fitch Ratings hat das langfristige Emittentenausfallrating von Eon mit BBB+ und stabilem Ausblick bestätigt. Zur Begründung hieß es, Eon habe als großer, diversifizierter Verteilnetzbetreiber ein solides Geschäftsprofil mit gut vorhersehbaren Erträgen und einem robusten Finanzprofil. Das Unternehmen erwirtschafte rund drei Viertel Prozent seines EBITDA aus dem vollständig regulierten Strom- und in geringerem Umfang aus dem Gasvertrieb, vor allem in Deutschland. "Wir gehen davon aus, dass der regulatorische Rahmen in den wichtigsten Märkten mittel- bis langfristig günstig bleiben wird", so die Ratingagentur.

May 19, 2025 06:12 ET (10:12 GMT)

