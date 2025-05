FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Swiss Re auf "Hold" mit einem Kursziel von 132 Franken belassen. Unter dem Strich habe der Rückversicherer in allen Segmenten die Erwartungen übertroffen, schrieb Rhea Shah am Montag nach den Quartalszahlen der Schweizer./ajx/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 19.05.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.05.2025 / 08:00 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: CH0126881561