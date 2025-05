Die Anlage gewann zudem die Auszeichnung "2025 ISPE Facility of the Year for Social Impact Unmet Medical Needs"

Fluor Corporation (NYSE: FLR) gab heute bekannt, dass die Cell Therapy Launch Facility von Bayer in Berkeley, Kalifornien, als erste industrielle Produktionsstätte im Westen der Vereinigten Staaten die Auszeichnung "Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) v4 Platinum" erhalten hat. Das Projekt wurde außerdem von der International Society for Pharmaceutical Engineering (ISPE) als "2025 Facility of the Year for Social Impact Unmet Medical Needs" ausgezeichnet.

Die LEED v4 Platinum-Zertifizierung ist die höchste Anerkennungsstufe für nachhaltige Baumethoden und bedeutet, dass ein Gebäude den höchsten Nachhaltigkeitsstandards entspricht.

Fluor war mit der technischen Planung, Beschaffung, Bauüberwachung, Inbetriebnahme, Qualifizierung und Prüfung der 144.000 Quadratfuß großen, hochmodernen Anlage beauftragt. Sie bietet 30.000 Quadratfuß an Reinraumfläche, die für die Weiterentwicklung von Zelltherapien für neurologische degenerative Erkrankungen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und andere ungedeckte medizinische Bedürfnisse bestimmt ist.

"Fluor und Bayer haben in einem Gemeinschaftsprojekt die erste vollelektrische pharmazeutische Produktionsanlage von Bayer realisiert und dabei einen ehrgeizigen Zeitplan eingehalten, um die Bedürfnisse von Kunden und Patienten zu erfüllen", sagte Richard Meserole, President des Geschäftsbereichs Advanced Technologies Life Sciences bei Fluor. "Fluor hat die LEED v4 Platin-Zertifizierung und die Auszeichnung als ISPE Facility of the Year durch effektive Zusammenarbeit mit unseren Handwerkspartnern, schlanke Baumethoden und ein Engagement für Qualität erreicht."

Zu den Nachhaltigkeitsvorteilen der Anlage zählen 52,6 Energieeinsparungen durch LED- und hocheffiziente Beleuchtung, den Einsatz von Wärmepumpen und die Installation von Solaranlagen auf dem Dach. Die Anlage zeichnet sich durch eine 100%ige Reduzierung des Prozesswasserverbrauchs, ein 98%iges Vor-Ort-Management von mit Regenwasser gespeisten hocheffizienten Sanitäranlagen, 65% recycelte Baustoffe, eine hohe Nutzung nachhaltiger Materialien, eine maximale Flächenausnutzung sowie verschiedene Innovationsgutschriften aus.

Dies ist die zweite neue Anlage, die Fluor auf dem Biotech-Campus von Bayer in Berkeley errichtet hat. Im Jahr 2021 baute Fluor bereits Bayers hochmodernes Cell Culture Technology Center für die biopharmazeutische Produktion mit Einwegtechnologie.

Die Fluor Corporation (NYSE: FLR) konstruiert eine bessere Zukunft, indem sie Weltklasse-Know-how einsetzt, um die größten Herausforderungen für ihre Kunden zu lösen. Die fast 27.000 Mitarbeiter von Fluor bieten sachkundige und technische Lösungen, die Kunden weltweit sichere, gut umgesetzte und kapitaleffiziente Projekte bereitstellen. Fluor erzielte im Jahr 2024 einen Umsatz in Höhe von 16,3 Milliarden US-Dollar und ist bei den Fortune 500-Unternehmen auf Rang 265 eingestuft. Der Hauptsitz von Fluor befindet sich in Irving, Texas, und das Unternehmen bietet schon seit mehr als 100 Jahren Ingenieur-, Beschaffungs- und Baudienstleistungen. Weitere Informationen finden Sie auf www.fluor.com oder folgen Sie Fluor auf Facebook, Instagram, LinkedIn, X und YouTube.

