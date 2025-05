© Foto: Nam Y. Huh/AP/dpa

Donald Trump hat Walmart öffentlich für angekündigte Preiserhöhungen kritisiert und dem Einzelhandelsriesen vorgeworfen, Zölle fälschlich als Begründung vorzuschieben. In einem Beitrag auf Truth Social forderte der amtierende US-Präsident das Unternehmen auf, seine Kunden nicht länger zur Kasse zu bitten. "Walmart sollte aufhören, die Zölle als Grund für die Preiserhöhungen in der gesamten Kette zu nennen. Walmart hat letztes Jahr Milliarden von Dollar verdient, weit mehr als erwartet", schrieb Trump am Samstag. Am Montag liegt die Aktie im Minus: "Zwischen Walmart und China sollten sie, wie man sagt, 'die Zölle fressen' und den geschätzten Kunden nichts berechnen. Ich werde sie …