ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Novo Nordisk mit einem Kursziel von 700 dänischen Kronen auf "Buy" belassen. Die Erstverschreibungen von Abnehmmitteln der GLP-1-Klasse der Dänen hätten in der Woche bis 9. Mai um 5 Prozent zugelegt, während der Konkurrent Eli Lilly um fast 11 Prozent zurückgefallen sei, schrieb Jo Walton am Montag mit Blick auf aktuelle Daten. Erstverschreibungen für Novos Wegovy seien sogar um 5,6 Prozent gestiegen, jene für Lillys Zepbound um gut 21 Prozent gesunken./rob/ag/ajx